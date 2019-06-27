【蜘蛛俠】拍汽車廣告不忘本　一組數字 暗藏向Stan Lee致敬彩蛋

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From ）即將上映，作為Marvel開啟第四階段的關鍵，每次有新消息，網民都會特別關注。 最近又有新片段出爐，原來是蜘蛛俠聯乘汽車品牌Audi 的廣告，短短3分鐘左右的影片，竟然暗藏對「Marvel之父」Stan Lee的致敬彩蛋，極有心思！

《蜘蛛俠：決戰千里》即將上映，作為Marvel開啟第四階段的關鍵，相信影迷都相當期待。（劇照）

汽車品牌Audi可說是近年最撐Marvel的品牌之一，這次臨近《蜘蛛俠：決戰千里》上映之際，就有新廣告推出，講述由湯賀蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」Peter Parker與積及巴特朗（Jacob Batalon）飾演的死黨Ned Leeds，二人齊齊參加高中科技展比賽，卻發現同學們都非常認真，製作出很多出色的參賽作品。為了不想失禮，蜘蛛俠竟想到要向神盾局求救。

最近，又有新片段出爐，講述Peter Parker與Ned Leeds一起參與高中科技展比賽。（影片截圖）

​蜘蛛俠求神盾局出手

蜘蛛俠使出絕招，動用人脈找神盾局幫忙，甚至答應神盾局人員，會亮相他兒子的生日派對，終於求得神盾局借出一台全新的Audi電動跑車，利用車上各式各樣的高科技參加大賽。一個簡單的小故事，原來卻別出心裁，暗藏向Stan Lee的致敬的彩蛋。

原來片段中更埋下對Stan Lee的致敬小彩蛋。（影片截圖）

一個動作向Stan Lee致敬

事關蜘蛛俠獲得神盾局批准後，他就立即去到一個秘密的車庫（片段1:22），細心的粉絲如果有留意的話，可能會看到「蜘蛛俠」按下一個6位數的密碼「122822」。其實，這個號碼正正就是「Marvel之父」Stan Lee的出生日期，1922年12月28日。Stan Lee與Steve Ditko等漫畫藝術家，聯手創作了不少漫畫角色，包括蜘蛛俠、神奇4俠、變種特攻、復仇者、鐵甲奇俠、變形俠醫、雷神奇俠等等。對於廣告埋下這一個致敬的小彩蛋，不少影迷都覺得很感動，同時亦很懷念剛在去年離世的Stan Lee。