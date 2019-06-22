【蜘蛛俠：決戰千里】Marvel總裁透露大計　奇洛李維斯有望加盟？

近日Marvel Studio總裁證實下星期28日將會重新上映《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）新版本，當中包括在結尾加入全新畫面，片尾更會充滿驚喜，同日更會有《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的上映。而當《蜘蛛俠》都上映完畢後，MCU第3階段就會正式完結，至於Marvel未來的走向又會如何呢？

奇洛李維斯最新作品《殺神John Wick 3》口碑不錯，粉絲都很期待他加入MCU！（《殺神John Wick 3》劇照）

首先Kevin Feige在《蜘蛛俠：決戰千里》倫敦記者會公開表示：「我們幾乎每套電影都希望找奇洛李維斯（Keanu Reeves）演出，曾經找他談過，不過不知道何時和應否將他加入MCU，但是我們想要找到合適的方法做這件事。」

加上，Kevin Feige都有透露希望奇洛李維斯可以像積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）一樣，事關積佳蘭賀同樣跟Marvel Studio保持密切聯繫，直到「神秘客」（Mysterio）這個角色的出現，才讓他走進MCU之中，所以希望奇洛李維斯一樣可以等到有正確的角色出現，再將他帶進MCU裡。

早知粉絲更為奇洛李維斯配上《復仇者聯盟4》全新量子戰衣。（KHAMLA BOUTTAVONG - PAGE圖片)

粉絲勁期待「毒魔」和「蜘蛛俠」同場出現。（Reddit圖片）

其次，Kevin Feige更有提及「毒魔」（Venom）和「蜘蛛俠」的關係，有消息已確定湯哈迪（Tom Hardy）會演出《毒魔2》，Kevin Feige亦表示「毒魔」湯哈迪將會跟「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）在未來有交集。而監製Amy Pascal同樣表示：「相信所有人都會想見到『蜘蛛俠』和『毒魔』一同演出《毒魔2》，你不會知道哪一天會真的實現，我們有一個大計劃讓湯賀蘭成為其中一部分。」

狄維莊遜18日在2019年MTV影視大獎上奪得「MTV世代獎」。（狄維莊遜IG圖片）

最後在18日舉行的2019年MTV影視大獎（2019 MTV Movie & TV Awards）中，狄維莊遜（Dwayne Johnson）和Kevin Feige皆有出席，前者獲得了「MTV世代獎」，而《復仇者聯盟4》同樣奪走多個大獎。而導演Anthony Russo受訪時被問道如果MCU加要入狄維莊遜的話，他適合演甚麼角色呢？Anthony Russo回應：「希望狄維莊遜演的超級英雄就是『狄維莊遜』，他已經是最好的他了！」

事後，狄維莊遜得知Anthony Russo的回答後也非常開心，更在個人推特上轉發並寫下︰「我生來就該飾演這個角色，說真的，我今晚會聯絡你們羅素兄弟！是時候稱霸MCU了！」

狄維莊遜表示要親自打電話給羅素兄弟溝通一下。（狄維莊遜Twitter截圖）

+ 7 + 6 + 5