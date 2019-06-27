【正牌韋小寶之奉旨溝女】梁朝偉最被忽視的喜劇　鹽花多到數唔晒

1962年6月27日出生的梁朝偉，今日迎來57歲生日，入行37年的他，拍過80部電影，不論是大製作或是低成本小品，都保持高水準演出。 趁偉仔牛一，小編與大家重溫1993年上映的《正牌韋小寶之奉旨溝女》，當年狀態正值巔峰的他，扮演比原著更咸濕的韋小寶，笑料與鹽花百出，包你睇得盡興。

梁朝偉演技有幾好不用多說，演喜劇都有一手。（電影劇照）

《正牌韋小寶之奉旨溝女》由已故柯受良執導、鄒凱光與馬偉豪等編劇，以《鹿鼎記》的人物為故事藍本，講述康熙皇帝得怪病，國師求法得知病因為真命皇后尚未出現，於是派遣韋小寶到未來世界尋找皇后。好色成性的小寶，來到1993年的香港，與新相識的好友亞超一起執行任務同時，亦不忘尋花問柳及追女仔，正當小寶與美女教師打得火熱之際，建寧公主與其他老婆亦來到香港尋夫，加上吳三桂派人前來追殺，事情變得一發不可收拾。

電影大灑「鹽花」，呢一幕舔安全套相當意淫。（電影截圖）

更多「鹽花」場面

早於1984年TVB版《鹿鼎記》已飾演過韋小寶的偉仔，相隔近10年重拾舊角色，比劇集版演得更放，無論是色迷迷的猥瑣樣、扮可憐的悲慘樣、還有追女仔時的深情樣，都演得相當出色。與拍檔張衛健不止大講「有味」對白，仲有極其誇張的肢體動作，連「鹽花」戲都演得落力，只能說偉仔在任何環境、任何劇情下，都做到對表演的高度要求。

電影女主角吳雪雯拍廣告入行，曾經是少男的夢中情人，後來轉型拍三級片，婚後淡出影壇。（電影截圖）

埋嚟睇梁朝偉有幾靚仔

+ 2

更重要的是，當時32歲的偉仔可謂顏值最高峰的時候，開始滲出男人味但不失青靚白淨，加上一對冧死人的電眼，令人暈得一陣陣，劇本中的韋小寶無賴又好色，但在他的演繹下又不會令人討厭，稱得上最靚仔的韋小寶。