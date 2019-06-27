【反斗奇兵4】《超人特工隊2》彩蛋埋足1年　勁爆公爵早有客串

《反斗奇兵4》（Toy Story 4）上周率先在美國、內地及台灣等地方上映，電影上映至今，全球票房錄得超過2億7,900萬美元收入。不少觀眾大讚由奇洛李維斯（Keanu Reeves）聲演的全新角色勁爆公爵（Duke Caboom）。當大家以為勁爆公爵在《反斗奇兵4》首度亮相時，其實他在一年前上映的《超人特工隊2》（Incredibles 2）已經搶先出現，未知當時大家有否留意到他呢？

由奇洛李維斯聲演的勁爆公爵近期人氣高企，相信只要奇洛李維斯肯，影迷會見到更多勁爆公爵出現。（《反斗奇兵4》劇照）

勁爆公爵被認為是《反斗奇兵4》中最成功的新角色，可是大家都誤會了，原來他在去年上映的《超人特工隊2》，亦有露面，但或者當時大家都只顧留意Jack-Jack，最終忽略了這個彩蛋。

當時大家都都只顧留意Jack-Jack，完全無視了勁爆公爵。（《超人特工隊2》劇照）

每部彼思動畫都一直隱藏其他作品的彩蛋，如《怪獸公司》（Monsters, Inc.）的毛毛曾成為《勇敢傳說》（Brave）屋內的圖騰、《反斗奇兵》的胡迪及巴斯光年出現在《玩轉極樂園》（Coco）的市集及《海底奇兵》（Finding Nemo）的Mo仔，則成為《怪獸公司》的小丑魚公仔等。

每部彼思動畫都環環相扣，少啲眼力都會Miss咗。（《怪獸公司》劇照／《勇敢傳說》劇照）

由於《反斗奇兵4》中的勁爆公爵人氣高企，有影迷翻看《超人特工隊2》才發現，原來他曾客串演出《超人特工隊2》，真係唔用放大鏡都睇佢唔到。據了解，在超勁先生家的一幕中，影迷可以看到勁爆公爵在Jack-Jack的BB床的地板上。如今有人發現了勁爆公爵的存在，未知勁爆公爵將來會否續有機會在第三集《超人特工隊》中登場呢？