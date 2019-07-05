【掃毒2】回想20年前跟劉德華合作　古天樂興奮︰終於同天王拍戲

今年暑假令人最期待的港產作品，應該非《掃毒2天地對決》莫屬。兩位男主角劉德華古天樂，早在20年前一部《龍在邊緣》已經合作，有趣是兩位向來有話在心中，一句心照，原來多年來都沒有通過電話。劉德華︰「好老實，我是拍完這部戲，才第一次跟他通電話。」唔通古老闆真係咁難搵？

劉德華坦言當年未有特別留意古天樂演的楊過，但他深信時下年輕人會記得古天樂版多過自己個版本。（葉志明 攝）

《門徒》只有同片沒有同框

關於《掃毒2》的宣傳文案，寫上二人相隔12年再聚。事實上，上部作品《門徒》兩位並冇同框，所以要推算，對上一次正式合作，已是2002年飾演兩兄弟的《嚦咕嚦咕新年財》，已是17年前的事。

至於促成這次合作，也跟劉德華有關。「拍完《拆彈專家》後，老闆帶來這份劇本想我做製作，我見到有古仔，還以為欠一個奸角想我演，但原來古仔今次正正做奸，於是我就在戲中演正派，來個天地黑白正邪對決。」

因為華仔邀請，古天樂都願意開金口唱主題曲。（葉志明 攝）

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雖說是演一個好人，但華仔覺得這個角色滿有缺撼。「他經常以為自己好好，每樣事都兼顧周到，事實上他沒有令一件事可圓滿收場，經常活在自己的固執和婦人之仁下，從而令到身邊人難受而自己不知道。」

古天樂難忘跟天王第一次

兩代楊過，早在1999年一部《龍在邊緣》上聚首，當時古仔雖然是電視台當紮小生，但拍電影經驗尚淺，有機會與天王劉德華合作，更是興奮莫明。「面對住一位天王級演員，第一個感覺是︰『太好了！可以跟他演一部戲』當時很少拍電影經驗，不太習慣單機拍攝，拍幾句便停，要經過長時間了解才明白。」

談起當年合作，古天樂自言還未太懂演戲，甚有壓力。（葉志明 攝）

事隔17年才再度合作，華仔坦言以前的感覺都忘了，但反而有好處，因為二人重建了一份兄弟情。劉德華︰「突然有種新鮮感覺湧現，就似真正兩兄弟一樣。好老實，拍完這部戲，我才第一次跟他通電話。」

原來古生真係咁難搵？連劉天王都冇得直接對話？「其實我是個不太用電話的人，科技先進有手機程式可聯絡，我是個不開電話的人。」

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唱出男人的浪漫

除了合作電影，兩位更破天荒合唱了主題曲《兄弟不懷疑》，更由劉德華親自作詞。要華仔唱歌不難，連古仔都肯開金口先有難度。令他一口答應的是這首歌旋律好聽。古天樂︰「因為我不擅長唱歌，驚自己唱不到，但我聽完之後覺得好好聽，是去卡拉OK必點的歌曲，因為容易唱，而且從歌詞真的感受到男人的浪漫。」

講到份歌詞，華仔今次又作了一個實驗，就是不作太多文字修飾，一於淺白。「我聽時下的流行曲，單單聽首歌，很多時未必聽得明白份歌詞想表達甚麼。所以今次就盡量簡簡單單，讓聽眾聽一次已大概明白首歌唱甚麼。」就似兩個男人日常對話一樣。而令古仔唱得開心是很久未有擁有過一首電影主題曲，「以前好多電影主題曲，現在的確較少，我覺得有是好事。」