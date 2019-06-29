【蜘蛛俠決戰千里‧劇透】6大驚喜位逐個睇　連接鐵甲奇俠最催淚

Marvel Studio MCU第3階段收官之作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）昨日（28日）上映，不少Marvel粉絲已經搶先頭啖湯睇完早早討論劇情，當你以為睇完《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）和《蜘蛛俠》就完晒時，今次Marvel真係同你講一句「邊有咁易放你走」！好多觀眾都話已經等唔切MCU第4階段添喇！

＊＊＊以下含劇透，請斟酌觀看＊＊＊

「蜘蛛俠」着上「鐵甲蜘蛛」戰服在餐廳幫手捉賊一幕完全消失。（預告截圖）

捉賊變成「假畫面」

首先不少粉絲已經煲爛《蜘蛛俠》的預告，當然發現Marvel又玩慣常手段，在預告放入假畫面，今次點解粉絲們咁大反應呢？是關大家對「蜘蛛俠」的「鐵甲蜘蛛」（Iron Spider）戰服抱有很大期待，可惜在正中只在片頭出現了很短的時間，而在預告中「蜘蛛俠」明明着上「鐵甲蜘蛛」戰服在餐廳幫手捉賊，至少都有一場打戲，其後又寸爆警察搞笑說自己唔得閒俾佢哋執手尾，終於要去放假放鬆，但成場戲都冇出現過，難免令粉絲們失望。

除此之外，導演Jon Watts亦表示會有被刪片段將會狂Blu-ray發布：「Peter Parker在去歐洲前定下了一些計劃，他為了要買雙插頭耳筒轉換器，賣了自己的人偶公仔才有足夠的金錢，帶上他的護照、要解決罪犯集團，這就是蜘蛛俠該做的事。這的確是很有趣的後續，整個故事會在Blu-ray中發放出來。」

6大驚喜畫面同鐵甲奇俠有關聯

今集《蜘蛛俠》的評分相當之高，無論在拍攝、演員還有特技上，都得到非常高的讚譽，尤其是首次「蜘蛛俠」跟「神秘客」對打的幻象場面！除此之外，同樣有很多令粉絲們驚喜的畫面！

+ 7 + 6 + 5

至於今集去到最後其實Marvel同樣留了很多討論空間給粉絲，令到大家一定要繼續追睇Marvel系列！

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