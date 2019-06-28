【蜘蛛俠決戰千里】Zendaya大露背唔夠搶鏡　呢兩兄妹先最吸睛

看完《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）之後，影迷都特別期待MCU第三階段的結束，《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）的上映。 而在「鐵甲奇俠」犧牲自己離開大家後，其實單從新戲預告中，已經看到與Tony Stark像兩父子一樣的蜘蛛俠，因為對方的離世而有多傷心。

Marvel日前就於美國洛杉磯舉行《蜘蛛俠：決戰千里》全球首映會。（GettyImages）

Marvel日前就於美國洛杉磯舉行《蜘蛛俠：決戰千里》全球首映會，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）穿起一身酒紅色西裝現身，更有影迷指湯賀蘭戴上眼鏡後，讓人想起「鐵甲奇俠」Tony Stark。而戲中的女主角Zendaya，就以一身性感禮服到場，盡顯她的美好身段，非常高挑！

女主角Zendaya衣著非常性感！（GettyImages）

視「蜘蛛俠」和「Morgan」為小兄妹

首映上最搶眼的就要數到「蜘蛛俠」與飾演「鐵甲奇俠」女兒Morgan的Lexi Rabe合體，事關自從「鐵甲奇俠」死後，不少影迷都表示難以接受這位超級英雄的離開，更視「蜘蛛俠」和「Morgan」為相依為命的小兄妹，感覺「Morgan」之後只能靠「哥哥」蜘蛛俠去照顧。二人雖然沒有血緣關係，但因為「蜘蛛俠」早在《蜘蛛俠：強勢回歸》開始，已經和「鐵甲奇俠」培養了一種特別的父子情，所以影迷對這兩個角色特別多聯想，甚至創作插畫畫出二人同框的溫馨場面。

首映上最擱擔鏡之一，就是這「兩兄妹」！（king_downey4/IG相片）

加上飾演「Morgan」的小童星Lexi Rabe，早前透露曾被霸凌，甚至拍片告白，這次看到「蜘蛛俠」在首映與她同框，尤其吸引影迷注意。這位7歲的小童星 Lexi Rabe，更穿了一身蜘蛛俠的裙子，小妹妹非常吸睛！

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