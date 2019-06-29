【蜘蛛俠決戰千里】Marvel計劃拍足9部電影　務求塑造最完整人生

Marvel Studio MCU第3階段收官之作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）今日上映，Marvel粉絲終於可以一完心願，坐等開啟MCU第4階段！不過這有可能是蜘蛛俠長達9部的電影系列啟動。

湯賀蘭扮「蜘蛛俠」上晒腦，做返自己都想射蜘蛛絲出嚟。（劇照）

早前「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）自爆醜事，他笑說：「我太習慣扮蜘蛛俠，有一日在餐廳發現自己拿不到餐牌時，竟然做了一個射蜘蛛絲的動作，然後才發現這不可行！」湯賀蘭真的扮「蜘蛛俠」扮到上晒腦，不過唔緊要，事關外媒《We Got This Covered》指出Marvel正計劃在湯賀蘭完約之前，會拍多至少9部《蜘蛛俠》電影，當中包括《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）和《蜘蛛俠：決戰千里》，其後希望能打造成類似《哈利波特》系列的電影，不過因為《蜘蛛俠》的版本仍在Sony手中，能否成事仍要看Sony會否點頭答應。

相信嚟緊仲有一套電影可以見到讀書時期的Peter Parker。（劇照）

顯然，從時間上可知在《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》後，應該會再有多一套Peter Parker仍在讀中學的電影，就此連同以上2套，將會有3套他讀書時期，直至完成大學長大成人的電影，隨後的電影將會塑造出最完整的蜘蛛俠人生，又或者會講到他跟「死侍」和「狼人」組成一個團隊。

因為早前他在訪問中亦曾提及，以往有「鐵甲奇俠」團隊和「美國隊長」的團隊，現在兩人宣布退休，接下來他也希望有自己「蜘蛛俠」的團體，期待成為精英中的精英！

好可惜今集無機會見到Tony Stark同Peter Parker同場喇。（劇照）

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