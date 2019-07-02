詭娃安娜貝爾定娃鬼卓奇恐怖？　盤點7隻令人不寒而慄的電影人偶

7月有兩隻鬼娃娃輪流出沒，先有「詭娃安娜貝爾」（Annabelle），再有「娃鬼卓奇」（Chucky）。 大人細路都愛的洋娃娃幾時開始變得如此恐怖？大家小時候玩公仔，可能都曾經幻想過，如果公仔有生命、懂得聊天，那該多好！但原來現實中，若然人偶有了「靈性」，事情就未必如此美好。多年來，不少電影都有過邪惡娃娃的戲份，以下7個角色，你又覺得哪隻公仔令你感到最心寒？

新作《詭娃安娜貝爾：回家》即將上映，但原來這隻令人心寒的洋娃娃，也有不少勁敵，你又覺得哪隻人公仔最恐怖？（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

《詭娃安娜貝爾：回家》是系列電影的第三部曲，「詭娃安娜貝爾」（Annabelle）原本在2013年的《詭屋驚凶實錄》只是其中一件靈異物品，一隻被封為最危險、被放在玻璃櫃隔離的洋娃娃，「安娜貝爾」當時只算是小配角。



新作講述靈探艾德和羅琳華倫夫婦為了防止詭娃安娜貝爾再次作惡，將她鎖於他們家中的靈異博物館，詭娃被放置在祝聖了的玻璃櫃內，並受到神父的祝聖。可是，在一個可怕的晚上，安娜貝爾喚醒了館內其他惡靈，他們的目標全都指向華倫夫婦年僅10歲的女兒Judy，與及她的朋友。電影即將上映，之後就會輪到《娃鬼回魂：魅來世界》上映，但其實除了Annabelle和Chucky，多年來還有好幾隻恐怖公仔都挑戰大家的膽量。

新作《詭娃安娜貝爾：回家》是《詭娃安娜貝爾》系列、《小丑回魂》及《詭修女》編劇加利都伯文(Gary Dauberman)首次執導作品，溫子仁(James Wan)及Peter Safran出任監製。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

即睇以下7隻恐怖娃娃 邊隻最嚇人？