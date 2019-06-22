《詭娃安娜貝爾：回家》激好評！影評人大讚：三部曲最出色係呢套

2013年溫子仁（James Wan）的《詭屋驚凶實錄》（Conjuring）贏得恐怖片迷的心，更開啟了「詭屋宇宙」，順帶的也捧紅了那隻讓人毛骨悚然的娃娃，甚至推出《詭屋安娜貝爾》（Annabelle）以及後續的《詭娃安娜貝爾：造孽》（Annabelle: Creation）兩部獨立電影。

而今年這隻惡靈娃娃又將再度降臨，許多粉絲開始擔憂第三集會失敗？但從《詭娃安娜貝爾：回家》（Annabelle Comes Home）首波影評來看——似乎不用擔心這麼多。

《詭娃安娜貝爾：回家》獲影評人一致好評！（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

首波評價普遍好評！《詭娃安娜貝爾：回家》驚悚又趣味

首先CinemaBlend網站的Eric Eisenberg先是讚賞本片的劇情，他表示《詭娃安娜貝爾：回家》是「詭屋宇宙」的一大勝利：「我很興奮終於可以大聲說《詭娃安娜貝爾：回家》超棒的！這系列三部曲裏每部表現都超越前一集，這真的難得一見。演員表現也十分亮眼，對於片中群魔亂舞的處理也出乎意料地高明，整個觀影體驗超有趣！對於「詭屋宇宙」來說真是一大勝利。」

《詭娃安娜貝爾：回家》看來會比上兩集更恐怖。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

Fandango網站的Erik Davis也對《詭娃安娜貝爾：回家》讚譽有加，他將這部電影續集比喻為1987年《保姆夜瘋狂》（Adventures in Babysitting）恐怖版：「《詭娃安娜貝爾：回家》就是恐怖版的《保姆夜瘋狂》，它帶給我相當難忘的經驗。不僅沒有重複的驚嚇點，幽默的部分也恰到好處，嚇壞觀眾的驚悚要素也十分充足。再加上，我超愛那種必須交給一位保姆來拯救一切的電影。」

《詭娃安娜貝爾：回家》被視為1987年《保姆夜瘋狂》的恐怖版。（《保姆夜瘋狂》劇照）

Dread Central網站的Jonathan Barkan僅簡短有力地表示：「我愛這部電影！真的讓我大開眼界，我大力推薦！」

Moviebill網站的Silas Lesnick也變成了《詭娃安娜貝爾：回家》的粉絲，他表示：「我很興奮可以跟大家說《詭娃安娜貝爾：回家》有多棒！它有着聰明的劇本，精湛的演出，同時也以一種相當高明的方式擴展詭屋宇宙。除此之外，還充滿趣味。」

《詭娃安娜貝爾：回家》成功擴展「詭屋宇宙」。（《詭娃安娜貝爾：回家》劇照）

最後，則是Inverse網站的Eric Francisco認為《詭娃安娜貝爾：回家》奠定了《詭屋驚凶實錄》宇宙在恐怖電影不可撼動的地位：「《詭娃安娜貝爾：回家》充滿驚悚氛圍並奠定《詭屋驚凶實錄》宇宙為史上最棒的恐怖電影宇宙。劇情超乎你的期望，可不只有華倫夫婦禁忌房間裏的恐怖事件而已。」

除了上述好評以外，目前網路上的評價大多認為這部電影令人享受，並是《詭屋驚凶實錄》系列中表現最佳的延伸作品之一。這讓人非常期待，這部電影的表現究竟是如何？就等到時候進戲院一探究竟。

即睇《詭娃安娜貝爾：回家》精彩劇照▼

+ 5 + 4 + 3

延伸閱讀：

《安娜貝爾回家囉》預告公開！最兇惡邪靈娃娃 PK《厲陰宅》最強驅魔華倫夫婦

憂羅娜《哭泣的女人》加入厲陰宅宇宙！解析墨西哥「東方虎姑婆」背後的可憐故事

【本文由「電影神搜」授權轉載。】