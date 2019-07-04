【蜘蛛俠決戰千里】粉絲瘋狂理論　力證呢個角色唔係閒角咁簡單

由Jon Watts執導；湯賀蘭（Tom Holland）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）上映中，蜘蛛俠與神秘客的關係成為今集焦點，皆因在原著漫畫中，神秘客一直都是蜘蛛俠的敵人。然而從當時預告可以見，兩人合力對抗元素眾（Elementals）。而近日有影迷發現，電影除了已知的敵人外，還隱藏多個未來重要反派。

注意！！！下文含劇透！！！

蜘蛛俠今集歐遊巧遇強敵。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

全新角色神秘客，究竟是蜘蛛俠的伙伴定敵人呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

《蜘蛛俠：決戰千里》貴為Marvel電影宇宙第三階段的收官作品，Marvel粉絲當然要抽絲剝繭，研究Marvel Studios為第四階段及《蜘蛛俠：決戰千里》續集所留下的所以伏線，而近日終於有新進展。

Sinister Six元組成員之一

相信不少影迷或者已經忘記了一位在Nick Fury身邊、由Numan Acar飾演、名叫Dimitri的特工。他就是在《蜘蛛俠：決戰千里》帶學生到布拉格的司機。當大家都以為他只是閒角之際，有粉絲卻認為Marvel Studios隱藏了蜘蛛俠經典反派的彩蛋。據粉絲理論指出，Dimitri或者是大名鼎鼎的Dmitri Smerdyakov，而他就是蜘蛛俠宿敵之一的變色龍。他同時也是Sinister Six元組成員之一，其他成員包括《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）敵人禿鷹（Vulture）、電魔（Electro）、Kraven the Hunter、神秘客及沙魔（Sandman）。

導演Jon Watts對Numan Acar角色欲言又止，令這個角色增添神秘感。（IMDb 圖片）

導演欲言又止

而《蜘蛛俠：決戰千里》導演Jon Watts在接受外國傳媒《Screen Rant》訪問時，對Numan Acar飾演的角色都有所顧慮，稱希望可以保留Numan Acar角色的部份細節，或者導演在暗示他將會是未來的變色龍。「Dimitri在電影中為Nick Fury工作，我想任何幫Nick Fury工作的人，他們都肯定有一個神秘的過去。」導演Jon Watts指出。而導演Jon Watts補充一句，為Numan Acar所演的角色更添神秘：「我們沒有明確指出他是……也沒有否定他不是。」真是非常耐人尋味。

由Numan Acar（後）飾演的Dimitri非常神秘。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

最後，該粉絲理論指出，「神秘客」昆頓貝克在《蜘蛛俠：決戰千里》的設定都是故弄玄虛，並指出原來他曾是史達企業（Stark Industries）的員工，還跟Tony Stark一切研究，故Dimitri有神秘身份都不足為奇。而Dimitri的角色在沒有交代下突然消失。最重要是變色龍可以偽裝成任何一個人，跟斯克魯爾族（Skrull）一樣，他在原著漫畫中便曾偽裝成蜘蛛俠。Dimitri突然消失，或者跟他的未來有很重大的關係。不過目前只屬影迷猜測，一切要待導演解釋。