鄺俊宇開直播借《復仇者》籲大家珍惜生命　「身邊總有手足陪伴」

香港在6月發生了大大小小的事件，令到不少港人在情緒方面都受到困擾，昨晚（3日）立法會議員鄺俊宇特意開「樹洞」直播，跟大家傾傾心事，當中更大談Marvel電影，自爆自己其實係超級粉絲，更以此為例，當中大有含義。

鄺俊宇表示覺得《奇異博士》係一個幾得意同幾型嘅角色。（劇照）

時間過得好快 Marvel都用咗10年時間舖成MCU 3

直播開初鄺俊宇已經表明自己好鍾意諗未來，更好鍾意睇Marvel電影。「利申先我真係好鍾意睇Marvel，由08年的《鐵甲奇俠》睇到《復仇者聯盟4》，我自問都有非常之深厚認識，放心，唔劇透嘅！點解要講Marvel呢？你知唔知Marvel宇宙啱啱完咗第3階段，嚟緊就有第4階段，其實大家記唔記得我哋最初睇《復仇者聯盟1》時，我覺得好神奇，你睇下幾套唔同嘅電影夾埋有1套大電影嘅時候，我喺戲院真係覺得驚為天人，後尾Marvel就同我哋講，嚟緊2015年就會有《復仇者聯盟2》，仲有《復仇者聯盟3》就係打最大嗰個，就會喺2018年上映。嗰時大家都會覺得2018年好似好耐，有排都未到，甚至你會同隔離個朋友傾，2018年係4、5年後嘅事，咁我哋會覺得時間過得好耐，結果我哋睇完《復仇者聯盟3》化咗灰，再到《復仇者聯盟4》大家返咗嚟。」



隨後他又提到《奇異博士2》是自己最期待的作品，「你有冇留意到時間係可以好快，只要你腦海入面有未來呢個諗法。咩叫未來呢？原來我會期待一套電影嘅下一集，我會期待《奇異博士》，我覺得佢係一個幾得意、幾型嘅角色。到第2集應該2020年上映（註：2020年係拍攝，2021年5月7日上映）『依家先19年真係有排喇！』其實唔係有排㗎各位好快就到，你唔覺得呢幾年啲時間好似倒水咁過，我唔知大家有冇呢個諗法。」

鄺俊宇：「未發生嘅嘢先係最精彩。」大家要諗下自己嘅夢想係咩？（資料圖片）

珍惜自己不輕言放棄 諗下自己夢想

其實鄺俊宇講了這麼久，都是想帶出人生仍有很多事情等着大家去做，要珍惜而且愛護自己，睇電影只是人生一部分，而以Marvel為例可能是因為Marvel一個第3階段的舖排都用了10年，當中有大大少少不同且精彩的故事。最重要的是不要輕易放棄自己的生命，雖大家都是獨自一人，但身邊總會有一班手足陪伴！」



對比人生，他續說：「原來時間係過得好快，我哋想捉都捉唔住，咁我地就要諗喇，點樣可以令到我哋嘅青春同人生不一樣，唔一定好偉大，或者至少做到自己想做嘅嘢，大家可以諗下你想做乜你嘅夢想是甚麼。」

Marvel第4階段即將開啟，而《銀河守護隊3》亦快將上映，鄺俊宇呼籲大家都要「留時間」睇埋佢！（劇照）

Marvel有好多電影等緊大家 但都不及自己的故仔精彩

鄺俊宇更提醒大家，要諗下將來、要諗下未來的畫面，就如剛才有提及的Marvel第4階段，有終於拍到第3集的《蜘蛛俠》，Uncle Ben已經死了很多次，但係死極都要reboot，這個系列令我覺得好痛心，喻以讉責！然後有《奇異博士》、《銀河守護隊3》、《黑寡婦》都會上映，淨係Marvel都有咁多電影等緊我們，真係要去睇㗎！好緊要㗎喎！」



其實除了看電影和動畫外，有一個故仔好需要睇，就是你自己個故仔。「你的故仔才是最精彩！夢想是你這刻不會做，那麼你這輩子都不會做的事，所以各位問一問自己的夢想是甚麼？夢想在未來裡，所以你一定要照顧好自己，留住自己，才能夠實踐一些你很想做，而你以為自己做不到的夢想，你會做到㗎各位！只要你由今日立定決心做好某一件事，你一定會做到，信我啊！」

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