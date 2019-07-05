【淪落人】貼地題材港產片吐氣揚眉　躋身2019上半年票房三甲

新晉導演陳小娟執導、黃秋生及姬素孔尚治（Crisel Consunji）擔任男、女主角的《淪落人》在本週三正式落畫，雖然這部純本土製作的電影，因卡士稍遜，一開始不被外界睇好，不過在大量好評，以及在獎項的加持下，獲得亮眼票房，可謂上半年必睇的電影之一！

《淪落人》在金像獎中捧走3項大獎。（資料圖片）

雖然《淪落人》一開始不被睇好，不過在獲得業界和外國多個獎項加持下，開始獲得重視，加上題材貼地，成功入圍金像獎後，導演陳小娟成功奪走「新晉導演」、黃秋生再封影帝兼Crisel捧走「最佳新演員」3項大獎，成為一時熱話！

《淪落人》題材貼地引起港人關注。（劇照）

由於《淪落人》題材貼地，講述菲傭照顧一名因工傷而半身不遂的失婚潦倒男子，令港人睇到頗有同感，上映84日不足3個月，奇蹟地票房更過千萬，本來目標衝破是2千萬，票房紀錄最終為$19,841,989，雖然仍差十多萬才破2，不過在香港地，一套不是放在賀歲檔期的電影能有此成績已經非常亮眼，《淪落人》更闖進了2019年上半年最高票房港產片3甲，冠亞軍分別為《廉政風雲 煙幕》收$31,360,754和《新喜劇之王》收$21,969,874。

+ 5 + 4 + 3