【蜘蛛俠強勢回歸】湯賀蘭回想拍攝時頭部劇痛　入院照腦更嚇一跳

不少粉絲在看戲時都會溫書咁重溫前集，現時《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）正在上映中，故重溫《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）的觀眾也不少。早前「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）便透露自己在拍攝《蜘蛛俠：強勢回歸》時，其實發生過一件驚人事件！更嚇到自己極為不安。

湯賀蘭發現後腦有一個桌球大小的球狀物時，才剛剛進劇組2星期。（劇照）

頭痛到即時入院

湯賀蘭指自己拍攝《蜘蛛俠：強勢回歸》期間時，突然有一天聽到鼻子裡頭有一下「咔」的一聲，即時嚇了一跳，翌日頭痛到似是要裂開一樣，痛症維持了整整一天，不過仍是照常去片場進行拍攝，直至受不了一刻，終向劇組說抵受不了近乎要他黐線的頭痛，然後去了醫院進行檢查。因為不知道嚴重與否，院方同時為他做了腦部掃瞄，醫生診斷他為鼻竇發炎，但更令人震驚是，醫生給他看的腦部掃瞄圖中，後腦有一個桌球大小的球狀物。

湯賀蘭表示這次經歷應該是人生中最可怕的事。（視覺中國）

最難捱的6小時

由於醫生表示不知該球狀物是甚麼，嚇得湯賀蘭半死，即時請求醫生找出這究竟是甚麼東西。最後前後做了3次掃瞄，才知道他的後腦有一段血管，因為過長而自己繞成一圈，才形成這個球狀陰影。雖然如此，但其實不會有大礙，對生命冇危險，但整個掃瞄和等候時間，足足有5至6個小時之久，令他嚇到半死。

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