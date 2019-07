【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭助手都係小鮮肉　身材勁Fit仲係Model

Marvel Studio第3階段收官作《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)正在上映中,今集是「蜘蛛俠」湯賀蘭(Tom Holland)第一次沒有跟「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr)合作,反而多了「神秘客」(Mysterio)積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)和神盾局局長Nick Fury的幫助!

湯賀蘭和Harrison Osterfield都有跟Marvel之父Stan Lee合照。(Harrison Osterfield IG圖片)

「蜘蛛仔」除了在戲中有2位導師兼好友的幫助外,戲外都有一位「BFF」(Best Friend Forever),而他正是Harrison Osterfield,究竟誰是Harrison Osterfield呢?

他在Instagram上坐擁59.5萬粉絲,2014年開始拍短片,在《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-Man: Homecoming)和《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)就有客串演出。今年更有演出外國電視劇《Catch-22》,而由湯賀蘭主演,明年上映的《Chaos Walking》(台譯:噪反),他更會再度客串。

Harrison Osterfield跟湯賀蘭都有一身肌肉,身材好好睇!(Harrison Osterfield IG圖片)

Harrison Osterfield跟湯賀蘭一樣只有23歲,昨日(4日)更是他的生日,湯賀蘭當然有在個人Instagram上傳合照祝賀兄弟,他寫下「Happy birthday bro. I’ll save all the sappy best friend shit for when I see you. Love you mate」Harrison Osterfield則寫下「Thanks bro, can't wait」回應,而單單一句留言都引得1萬5千多粉絲們點讚。

作為模特兒他跟湯賀蘭一樣練得一身肌肉,又喜歡玩水,是標準的陽光男孩,而且着起西裝更是好看,有型有格,難怪升格簽埋「unitedagents」做全職模特!

Harrison Osterfield在《蜘蛛俠:強勢回歸》扮演Peter Parker的同學。(劇照)

隨手拍都入型入格,抵佢升Lv做全職模特。(Harrison Osterfield IG圖片)

