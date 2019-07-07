【蜘蛛俠決戰千里】做英雄先要克服戰衣　湯賀蘭奇招解決生理需要

Marvel Studio MCU第3階段收官之作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）經已上映一星期，粉絲們睇咗未呢？超級英雄唔易做大家都知道，屏幕外的超級英雄同樣好辛苦，戲服已經係一大挑戰，「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）和「神秘客」（Mysterio）積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）都表示戲服都好大的挑戰！

湯賀蘭要將件戰衣着得好睇的確需要丁字褲的配合。（Pinterest圖片）

湯賀蘭望《蜘蛛俠3》不用再着丁字褲

湯賀蘭拍攝《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）時曾表示，因為蜘蛛俠的戰衣太過緊身，完全沒辦法穿四角褲，只能穿上T-Back丁字褲，但真的非常不舒服，只能努力去習慣，但結論是過2年湯賀蘭仍然是無辦法去適應，「到現在為止仍然是非常卡。」

在《蜘蛛俠：決戰千里》的訪問中，他再度表示：「我覺得我永遠沒辦法習慣穿丁字褲。」湯賀蘭更笑指自己有很多條丁字褲，雖然不是穿跟以前同一條，不過今次依然沒有感到比較舒服，或許在《蜘蛛俠3》時應該叫他們不要再讓我穿丁字褲！

湯賀蘭不脫戰衣飲咖啡大法。（Jon Watts IG圖片）

湯賀蘭不脫戰衣飲咖啡大法

湯賀蘭除為了蜘蛛俠的戰衣而要穿丁字褲外，更不能隨意脫下戰衣，在飲水的時候都有特別方法。早前導演Jon Watts在個人Instagram上傳一張湯賀蘭不脫戰衣飲咖啡的照片，就是先拿掉蜘蛛俠頭罩上的眼罩，然後用一條膠管插進眼罩的洞中，好讓湯賀蘭能成功解渴！

其實湯賀蘭已經不是第一次用這個方法飲咖啡，早前已經有湯賀蘭用同樣方法飲水的片段流出。湯賀蘭在訪問中同樣提及過此事，解釋完後更重現了面罩下他的樣子。

積佳蘭賀「神秘客」戰衣的確有很多細節位要注意，慢慢安裝才能着好。（劇照）

積佳蘭賀公開着戰衣片段

扮演「神秘客」的積佳蘭賀於3日前在Instagram上公開着戰衣片段，雖然他已經用縮時攝影的功能進行拍攝，又有2人幫忙，但前前後後要上螺絲兼加配件都需要較長的時間，縮時攝影片段足有21秒長。

今次是積佳蘭賀首次加入Marvel當「英雄」，對於着戰服來說同樣是初體驗，他曾在節目訪開中表示幸好有湯賀蘭的提點和幫忙，教曉他有甚麼特點要注意，令他更能容易上手。

積佳蘭賀着戰衣片段 ：

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