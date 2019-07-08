【花木蘭】真人版首預告出爐　女裝造型上戰場惹網民質疑

新西蘭女導演Niki Caro執導、劉亦菲、李連杰、甄子丹及鞏俐等人主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），昨晚公開首條預告，影迷終於可以窺探電影的真面目。 劉亦菲在戰場上英姿颯颯的樣子固然吸引，但網民更關心的是她跟飾演媒婆的鄭佩佩的奇怪妝容，原來是近乎百分百忠於歷史！

真人版《花木蘭》電影首預告出爐，未見木蘭男裝打扮。（《花木蘭》預告擷圖）

首條預告長約1分30秒，簡單概括了《花木蘭》的故事。預告開首見到媒人為木蘭找到匹配對象，雖然她口說接受，並表示：「我會為全家帶來榮耀」，但其實心情失落且面色一沉。之後鏡頭一轉，見到花木蘭習武、入軍營習訓及戰鬥的畫面。

除此之外，預告同時呈現了《木蘭辭》「對鏡貼花黃」一幕，並由鄭佩佩旁白，指出成為好妻子的應有品德，當中包括「恬靜、沉著、優雅及自律」，同時也指出以上四點皆是木蘭俱備的美德。但大批網民就覺得木蘭的妝容相當怪相，仲成為惡搞材料。

木蘭知道找到匹配對象的消息時，心情突然失落，但她仍說會接受婚事。（《花木蘭》預告擷圖）

《花木蘭》首預告逐格睇！！！

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其實這個妝容相當符合歷史，據了解，《花木蘭》的故事發生在南北朝，而當時女子的妝容，比較著名的有「曉霞妝」、「額黃妝」和「壽陽落梅妝」，而今次預告中，劉亦菲的木蘭造型就是典型的額黃妝。相傳南北朝時期佛教文化盛行，女子從佛像得到啟發，將額頭塗成漸暈的黃色，因此「額黃妝」又稱「佛妝」。

「壽陽落梅妝」也非常出名，還可以跟「額黃妝」一起。相傳壽陽公主躺在梅花下，梅花突然凋落在額頭而留下印記。而在《木蘭辭》的一句「對鏡貼花黃」中的「花黃」就是額頭這個印記。

從首預告可以見南北朝女子的妝容。（《花木蘭》預告擷圖）

之後緊接著出現了數個木蘭殺敵的鏡頭，武藝精湛及箭術高明，並向外宣示「我的責任是戰鬥」。至於李連杰、甄子丹及鞏俐沒有在首預告登場；早前傳出木須龍不會出現，且角色改為鳳凰，而今次預告亦未見這個角色現身。除了木須龍外，經典主題曲《Reflection》也沒有有在今次預告中使用。此外，木蘭多次以長髮造型出現在戰鬥的畫面，有網民質疑她不是女扮男裝。

雖然如此，但其實花木蘭的相親妝容或是近似於土樓的建築，都是有所本的。另外則是片中開頭出現的「圓形土樓」，被認為是福建或客家人的習俗，但其實土樓最早是由北方傳來，原為「塢堡」。由於「塢堡」多為方形，與電影裡面的圓形土樓並不相同，在造型上就有所差異，所以電影裡面應要是「塢堡」，卻造成土樓。可是，電影中出現「椅子」則是不符合當代時空，但因中國古代大部分是席地而坐，到唐代才有「胡床」的傳入，也就是發展成後來的「椅子」。