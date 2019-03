新《蝙蝠俠》風格180度大變身？　以90年代為背景仲同小丑做兄弟

全新《蝙蝠俠》(The Batman)電影據傳將會設定在1990年代。在賓艾佛力(Ben Affleck)退出了導演以及編劇的職位之後,曾經執導過《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》(War of the Planet of the Apes)的導演麥里夫斯(Matt Reeves)宣布這個計畫即將繼續向前,目前預計將在今年年底正式展開拍攝,預計上映日期為2021年6月25日。