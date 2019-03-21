新《蝙蝠俠》風格180度大變身？　以90年代為背景仲同小丑做兄弟

全新《蝙蝠俠》（The Batman）電影據傳將會設定在1990年代。在賓艾佛力（Ben Affleck）退出了導演以及編劇的職位之後，曾經執導過《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》（War of the Planet of the Apes）的導演麥里夫斯（Matt Reeves）宣布這個計畫即將繼續向前，目前預計將在今年年底正式展開拍攝，預計上映日期為2021年6月25日。

全新的故事 全新的蝙蝠俠

賓艾佛力正式對外宣布卸下這位角色演出後，麥里夫斯正在尋找一位比賓艾佛力還要年輕15到20歲的演員來接替他，這也表示新版蝙蝠俠將與薩克薛達（Zack Snyder）DC擴展宇宙裏那位硬朗又老練的披風鬥士截然不同。傳聞指出這位DC漫畫旗下最經典的英雄會在新電影面對許多敵對角色，包括經典反派「企鵝人」（Penguin）。除此之外，《蝙蝠俠》劇情細節目前正處於絕對的保密狀態，而最近則有消息暗示電影背景很有可能設定在90年代。

賓艾佛力早前正式宣佈卸任「蝙蝠俠」。（劇照）

根據Discussing Film報導，麥里夫斯版《蝙蝠俠》將設定在90年代，描述蝙蝠俠試圖偵破一宗謎團的故事，帶領這位角色回到最初的偵探風格。經過多次的重寫，並且加入更多動作場面後，麥里夫斯版電影劇本已經快要完成。報導也提到麥里夫斯與DC可能不會選擇一位默默無名的新演員，他們正在為年輕的Bruce Wayne尋找合適人選。如果真如傳言所聞背景將在90年代，那麼葛咸城（Gotham City）警察局長James Gordon以及管家Alfred Pennyworth在新片裏都會是較為年輕的版本。

上個月有消息指出艾米漢默（Armie Hammer）正處於洽談演出蝙蝠俠的最後階段，過去他也曾是佐治米拿（George Miller）版的《正義聯盟》（Justice League: Mortal）的蝙蝠俠人選，不過他隨即出面否認這項傳聞。

艾米漢默曾以《以你的名字呼喚我》入圍金球獎最佳男配角。（劇照）

與《The Joker》共享全新DC宇宙世界觀？

官方目前亦尚未證實90年代背景故事的正確性，但如果真的能夠實現的話，不禁令人猜測這部全新《蝙蝠俠》電影是否將與DC擴展宇宙的世界觀有所連結，或是與Todd Phillips執導的DC獨立作品電影《The Joker》電影共享全新宇宙？

Joaquin Phoenix主演《The Joker》。（網上圖片）

仔細想想，對華納兄弟兩種方式都有可行之處：考慮到已經建立起的賓艾佛力印象，將麥里夫斯版《蝙蝠俠》與DC擴展宇宙的連結可能會有點怪異，除非這位新版蝙蝠俠就是賓艾佛力版本的年輕時期；另一方面，將全新《The Joker》與《蝙蝠俠》電影相互連結似乎也能帶來不錯的效果，尤其傳聞所提到的「他們（小丑與蝙蝠俠）在Todd Phillips版《The Joker》中將會是同父異母兄弟」為真的話。無論如何，現階段我們只能先期待更多麥里夫斯版的《蝙蝠俠》消息釋出，尤其是令大家猜破頭的接班人選。

麥里夫斯版《蝙蝠俠》暫訂於2021年6月25日上映。

《蝙蝠俠》迷必睇！即刻重溫Christopher Nolan《蝙蝠俠》三部曲劇照▼

+ 21 + 20 + 19

延伸閱讀：

班艾佛列克談「下一位蝙蝠俠」將會是個較年輕、剛「出道」不久的版本

班艾佛列克放棄《蝙蝠俠》的真正原因：要求完美！不想拍自己不滿意的版本

【本文由「電影神搜」授權轉載。】

【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】