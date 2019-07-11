【蜘蛛俠決戰千里】下集故事搶先曝光？　身份被公開陷入混戰

由湯賀蘭（Tom Holland）與積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider Man : Far From Home），票房開紅盤，不少人認為湯賀蘭飾演的蜘蛛俠，是他們心中最棒的版本。特別是，電影最後的兩個片尾片段，讓不少粉絲感到驚喜，也更想知道蜘蛛俠的未來發展。如今Kevin Feige出來跟粉絲們掛保證了。

斯克魯爾族泰勞於《蜘蛛俠：決戰千里》片尾彩蛋「現形」。（《Marvel隊長》劇照）

熟悉人物 驚喜現身

第一個片尾片段，「Mysterio」在死前錄了片段誣賴蜘蛛仔殺害了他，他控訴蜘蛛仔是倫敦事件的始作俑者，這段明顯被有心人士剪輯過的片段誤導民眾Mysterio是壯烈犧牲的真英雄，蜘蛛俠才是反派。呼應着Mysterio說的那句話：

人們需要能夠相信的東西，而現代人甚麼都願意相信。 Mysterio

但最驚喜的是，播報新聞的是由J.K Simmons飾演的《The Daily Bugle》總編輯J. Jonah Jameson，這位總編輯當初也在Sam Raimi執導的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）版《蜘蛛俠》三部曲現身。MCU正式將J. Jonah Jameson角色納入故事線，但《The Daily Bugle》順應時代設定為《TheDailyBugle.net》新聞網站而非紙媒。Marvel影業總裁Kevin Feige聊到這片段時提及，很早以前就和Sony開始策劃這想法，而這位J. Jonah Jameson也不同於先前的版本，將會是一個全新J. Jonah Jameson。

《The Daily Bugle》總編輯J. Jonah Jameson由J.K Simmons扮演。（《蜘蛛俠》系列劇照）

將在下集 挑戰全新嘗試

而蜘蛛俠一直以來對身份保密到家，如今全世界都知道了他的身份，肯定會造成一陣混亂，不論是視他為死敵的邪惡六人組（Sinister Six）、或甚至是眼紅妒忌超英雄的新反派，都可能因此找上他。近日訪談中，Kevin Feige也提到，第三集電影將以「蜘蛛俠身份公開」作為延續，他表示：「如同《鐵甲奇俠》（Iron Man）最後所代表的，規則已經改變。這也意味着我們必須在下一階段開始進行完全不同的嘗試。即使還沒有具體細節，但我們仍然應該做好準備。在《鐵甲奇俠》結尾，鐵甲奇俠公開了自己的身份，自此之後的電影，我們都不能再退回《鐵甲奇俠》漫畫裏Tony Stark保守祕密身份的那時期，如今大家同樣知道了彼得柏加的身份，人們認為他是謀殺Mysterio的反派，這代表着一切將會改變，迎向全新的未來。這其實很令人興奮，因為我們要為彼得的故事開始全新嘗試。」

Tony Stark於首集結尾自揭「鐵甲奇俠」的身份。（《鐵甲奇俠》首集劇照）

+ 8 + 7 + 6

當初，在80年代的好長一段時間裏在漫畫裏Tony Stark＝鐵甲奇俠的身分關聯是不為人知的，但也就是羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在片尾的臨場應變，說出「I am Iron Man」這句話，讓Kevin Feige大為驚艷，就為了這句話，整個劇組改變劇本並大費周章的重拍片段，雖然這並不符合漫畫裏的設定，但也讓Marvel影業決定讓電影脫稿演出，與漫畫切開關聯。

其實《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）就看得出來Marvel的勇於改變，彼得獲得能力的過程、Uncle Ben的死亡這些粉絲們都倒背如流的故事，Marvel選擇不再重述。這也是為甚麼新的一集，他們會希望找到新的反派，以及改變漫畫原有的情節，透過「曝露彼得的真實身份」的確是一個很棒的方式，去發展之後的全新故事。

重溫《蜘蛛俠：強勢回歸》精彩劇照▼

+ 8 + 7 + 6

先前導演Jon Watts接受訪談時就曾表示，雖然目前對新反派沒有任何想法，不過他不想找以前Marvel出現過的反派，希望可以找擁有強大追捕能力的「Kraven the Hunter」，漫畫裏這位角色將蜘蛛俠視為最具吸引力的獵物，而Sony也正在開發這位角色的獨立電影，非常有可能在接下來的續集中看到他登場。

「Kraven the Hunter」擁有強大追捕能力。（漫畫截圖）

由於蜘蛛俠第三集可能與Marvel宇宙第四階段息息相關，就等Marvel接下來在聖地牙哥國際漫畫展（San Diego Comic-Con）揭曉未來計畫了。

即睇《蜘蛛俠：決戰千里》精彩劇照▼

+ 17 + 16 + 15

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