【蜘蛛俠決戰千里】導演想組Sinister Six？　開聲預佢做下集反派

由《蜘蛛俠:強勢回歸》導演Jon Watts執導、湯賀蘭(Tom Holland)、Zendaya、森姆積遜(Samuel L. Jackson)及積佳蘭賀(Jake Gyllenhaal)等主演的《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)正在上映。雖然Marvel Studios官方仍未公布開拍第三集,但監製Amy Pascal早前放風指仍有很多要講的故事,近日就輪到導演爆料,透露已經想好下集的反派,莫非《蜘蛛俠3》已經籌備中?

《蜘蛛俠:決戰千里》目前仍然上映中。(《蜘蛛俠:決戰千里》劇照)

蜘蛛俠曾經與不同的經典反派決戰,當中包括在2002年上映的《蜘蛛俠》(Spider-Man)的「綠魔」、《蜘蛛俠2》(Spider-Man 2)的「八爪魚博士」、以及最終章《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3)的「沙魔」、「毒魔」及「新綠魔」,非常熱鬧。

而在重啟版的《蜘蛛俠:驚世現新》(The Amazing Spider-Man)及《蜘蛛俠2:決戰電魔》(The Amazing Spider-Man 2)中,同樣迎來不少反派,包括「蜥蜴人」、「電魔」、「新毒魔」、「犀牛人」及隱藏敵人「黑貓」。

在湯賀蘭主演的新版本中,蜘蛛俠的敵人同樣非常多,在《蜘蛛俠:強勢回歸》就有「禿鷹」及其手下Shocker、Tinkerer及蠍子人;而在最新的《蜘蛛俠:決戰千里》中,除了主要敵人神秘客外,還有Elementals。導演透過「幻術」把Molten Man、水人及沙魔齊齊帶到Marvel電影宇宙。如今導演疑似放風,希望把蜘蛛俠另一經典反派Kraven the Hunter帶到MCU:「我喜歡Kraven,但要想想如何把他融入電影。」

而有眼利網民指出,在正片被刪走的蜘蛛俠在餐廳與黑幫打鬥一幕,在預告中,見到黑幫身穿類似豹皮或虎皮的裝飾,這或者暗藏了反派Kraven the Hunter的訊息,然而最後導演刪走了這幕,稱聲希望使電影更暢順。

《蜘蛛俠:決戰千里》仍在上映中,導演Jon Watts急不及待放風找下集反派。(IMDb圖片)

隨著去年《毒魔》(Venom)的成功,Sony目前正開發多個以蜘蛛俠敵人為主角的個人電影,而Kraven the Hunter都是其中一個角色,然而這部個人電影一直沒有新消息,目前只知道由《轟天猛將2》編劇Richard Wenk負責撰寫劇本。有指《黑豹》導演Ryan Coogler曾希望把Kraven the Hunter成為《黑豹》的反派,但遭到Marvel Studios拒絕。Kraven the Hunter原名是Sergei Kravinoff,是一名俄羅斯人,他因食用了剛果的神秘草藥,而獲得非凡的能力,同時擁有超強的體格。他同時是Sinister Six元祖成員之一。