【蜘蛛俠決戰千里】導演想組Sinister Six？　開聲預佢做下集反派

由《蜘蛛俠：強勢回歸》導演Jon Watts執導、湯賀蘭（Tom Holland）、Zendaya、森姆積遜（Samuel L. Jackson）及積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）等主演的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）正在上映。雖然Marvel Studios官方仍未公布開拍第三集，但監製Amy Pascal早前放風指仍有很多要講的故事，近日就輪到導演爆料，透露已經想好下集的反派，莫非《蜘蛛俠3》已經籌備中？

《蜘蛛俠：決戰千里》目前仍然上映中。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

蜘蛛俠曾經與不同的經典反派決戰，當中包括在2002年上映的《蜘蛛俠》（Spider-Man）的「綠魔」、《蜘蛛俠2》（Spider-Man 2）的「八爪魚博士」、以及最終章《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）的「沙魔」、「毒魔」及「新綠魔」，非常熱鬧。

而在重啟版的《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）及《蜘蛛俠2：決戰電魔》（The Amazing Spider-Man 2）中，同樣迎來不少反派，包括「蜥蜴人」、「電魔」、「新毒魔」、「犀牛人」及隱藏敵人「黑貓」。

重溫在大銀幕上與蜘蛛俠激戰的敵人

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在湯賀蘭主演的新版本中，蜘蛛俠的敵人同樣非常多，在《蜘蛛俠：強勢回歸》就有「禿鷹」及其手下Shocker、Tinkerer及蠍子人；而在最新的《蜘蛛俠：決戰千里》中，除了主要敵人神秘客外，還有Elementals。導演透過「幻術」把Molten Man、水人及沙魔齊齊帶到Marvel電影宇宙。如今導演疑似放風，希望把蜘蛛俠另一經典反派Kraven the Hunter帶到MCU：「我喜歡Kraven，但要想想如何把他融入電影。」

而有眼利網民指出，在正片被刪走的蜘蛛俠在餐廳與黑幫打鬥一幕，在預告中，見到黑幫身穿類似豹皮或虎皮的裝飾，這或者暗藏了反派Kraven the Hunter的訊息，然而最後導演刪走了這幕，稱聲希望使電影更暢順。

《蜘蛛俠：決戰千里》仍在上映中，導演Jon Watts急不及待放風找下集反派。（IMDb圖片）

隨著去年《毒魔》（Venom）的成功，Sony目前正開發多個以蜘蛛俠敵人為主角的個人電影，而Kraven the Hunter都是其中一個角色，然而這部個人電影一直沒有新消息，目前只知道由《轟天猛將2》編劇Richard Wenk負責撰寫劇本。有指《黑豹》導演Ryan Coogler曾希望把Kraven the Hunter成為《黑豹》的反派，但遭到Marvel Studios拒絕。Kraven the Hunter原名是Sergei Kravinoff，是一名俄羅斯人，他因食用了剛果的神秘草藥，而獲得非凡的能力，同時擁有超強的體格。他同時是Sinister Six元祖成員之一。