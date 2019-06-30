《反斗奇兵》點解唔係三集完？　「胡迪」心靈創傷成添食關鍵

彼思1995年推出的《反斗奇兵》（Toy Story），全球創下3.73億美金的驚人票房，從此以後，巴斯（Buzz Lightyear）以及胡迪（Woody），還有其他快樂夥伴們，成為我們童年的美好回憶。

於首集《反斗奇兵》中，胡迪因為巴斯搶走安仔的寵愛而呷醋。（《反斗奇兵》劇照）

《反斗奇兵》系列每一集都有故事核心課題

《反斗奇兵》的世界觀建立在「玩具擁有意識」，第一集討論的是「玩具的嫉妒」，胡迪對於巴斯搶走安仔（Andy）的寵愛感到吃味；1999年推出的《反斗奇兵2》討論了「玩具的存在意義」，胡迪面臨到抉擇，是要被擺在博物館收藏，或是陪伴在安仔身邊；隔了11年才問世的《反斗奇兵3》，靠着累積的懷舊情緒，搭配完美的劇本，創造了10億美金的驚人票房，特別是第三集着重於「當主人長大後……」胡迪與安仔最後擁有一個完美的告別，粉絲們都欣然接受了這個催淚的大結局。這也是為甚麼當迪士尼宣布要推出第四集時，大家都有點不能接受，害怕第四集會「爛尾」。

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近期導演Josh Cooley被問及這個問題，他解釋道：「其實我們一直在想這問題『等等，真的結束了嗎？』不過5年前開始製作電影時，真的遇到許多困難、沈重的責任以及壓力，幾乎讓我們夜晚都失眠，但這也是我們應該承擔的。雖然我們也很愛《反斗奇兵3》的結尾，也知道這是一個安仔與胡迪的完美結束，但其實胡迪仍然有許多故事要說。」

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安仔與胡迪的故事一直是前三集的主軸，但其實《反斗奇兵》電影仍然有很大的可能性，特別是當胡迪與寶貝（Bo Peep、又譯「牧羊女」）再次相遇的時候，會激盪出的火花，光用想像的就令人期待。

為甚麼需要第四集？胡迪是關鍵角色

《反斗奇兵3》導演為Lee Unkrich，第四集接手的Josh Cooley，對此感到更焦慮，他不確定是否需要告訴大家這個故事。但他最後仍決定將主軸擺在胡迪身上，並描述沒有安仔後胡迪的生活以及心態的轉變。胡迪一直是大家心目中最忠心的警長，然而安仔的離開對他來說，確實造成了無法抹滅的傷害，這也是為甚麼需要第四集來解開胡迪心上的枷鎖，而寶貝的角色，成了解救胡迪的一把鑰匙。

寶貝的角色，成了解救胡迪的一把鑰匙。（《反斗奇兵4》劇照）

雖然仍有許多玩具角色擁有可以探討的故事，但並不代表《反斗奇兵》系列會持續發展，製片Jonas Rivera談到《反斗奇兵4》時就表示：「我們很開心可以用我們的方式結束這個系列，雖然我們在彼思從來不會對一個系列斬釘截鐵的斷言，但身為說故事的人，我很滿意這個結束。」

先前《反斗奇兵》系列編劇Andrew Stanton曾說過，他從不把《反斗奇兵3》作為反斗奇兵的結束，因為那是一個屬於安仔的結束，卻不是玩具們冒險的終點。《反斗奇兵4》則是一個專屬胡迪的故事。而當胡迪尋找自我的旅途結束時，彼思該開始思考的是，粉絲會接受沒有胡迪的反斗奇兵嗎？其他新舊成員的確還有很多故事可以探索，像是這集的勁爆公爵（Duke Caboom）、賓尼與阿得（Bunny & Ducky）以及最重要的新角色小叉（Forky）如果這系列要繼續下去的話，該帶玩具們往哪個方向發展，這也值得深思。

《反斗奇兵4》最重要的新角色小叉。（《反斗奇兵4》劇照）

不過，在等待反斗奇兵的最新動態前，至少我們知道，小叉將會推出專屬動畫，並叫做《Forky Asks a Question》，之後將於迪士尼平台Disney+上線，玩具粉們至少可以再享受一次小叉的可愛模樣。

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