【蜘蛛俠決戰千里】今集戰衣完整重溫　戰機一幕究竟閃現咗幾多套

《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）在上映前，影迷已經率先了解今集蜘蛛俠會使用多套戰衣。當中一幕講述蜘蛛俠逃出荷蘭監獄外，聯絡Happy。之後Happy在戰機上向蜘蛛俠展示了Tony Stark留下的戰衣製造機。在這一幕，蜘蛛俠回顧不少舊戰服，雖然時間短促，但出現的戰衣高達六件。趁這機會，再次認識今集出現過的10大戰衣。

蜘蛛俠今集有很多戰衣，當中包括最新的紅黑色戰衣。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

呢4件曝光率最高

在《蜘蛛俠：決戰千里》中，蜘蛛俠一共用了四套戰衣，包括由「鐵甲奇俠」Tony Stark研發，在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）時，首次使用的傳統紅藍色蜘蛛俠戰衣Stark Suit、曾在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）使用的鋼鐵蜘蛛戰衣。這件戰衣在《蜘蛛俠：決戰千里》預告都有出現、第三套戰衣是Nick Fury提供的潛行戰衣、最後一套則是蜘蛛俠自己在戰機上親手製造的紅黑色戰衣。

蜘蛛俠在戰機上製造戰衣時，短短一剎那出現了六套戰衣。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

去到蜘蛛俠在戰機上製造紅黑色戰衣前，他曾在熒幕上回顧歷年的蜘蛛俠戰衣。雖然該幕一閃即逝，但原來Tony Stark在製造鋼鐵蜘蛛戰衣時，曾參考6套戰衣。究竟大家知道哪6套嗎？現在一起重溫在《蜘蛛俠：決戰千里》中出現的10套蜘蛛俠戰衣。