揮底奇洛李維斯做MCU「新狼人」？　泰隆艾格頓開腔回應

在2017年以《盧根》（Logan）告別了詮釋長達17年的超級英雄角色「狼人」（Wolverine），澳洲男演員曉治積曼（Hugh Jackman）後續動向一直備受關注，而到底誰會是下一個「狼人」也是多次經過媒體的討論揣測，先後傳出丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、奇洛李維斯（Keanu Reeves），最近則是傳出以《皇家特工》（Kingsman）火紅的29歲男星泰隆艾格頓（Taron Egerton）將會是接班人，而面對這則謠言他也親自出面回應了！

《變種特攻》系列的角色「狼人」，已經與曉治積曼劃上等號，長達17年的時間留給大家滿滿的印象，到底誰會是新任「狼人」，在迪士尼收購福斯後這個問題又開始浮上檯面，其中《變種特攻》是否也會加入龐大的Marvel電影宇宙（MCU）當中大結合，也是影迷們相當好奇的議題！

最後一次演「狼人」！重溫曉治積曼於《盧根》精彩演出▼

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新任「狼人」先後傳出丹尼爾烈格夫、奇洛李維斯，熱心的粉絲們早就透過電腦合成進行想像，兩人其實都相當吻合，不過當然還是「殺神」奇洛李維斯的呼聲最高…先前Marvel總裁Kevin Feige也曾爆料，其實每部電影都有詢問過奇洛李維斯的意願，他也確實差點要演出《Marvel隊長》當中角色，似乎加入Marvel也只是遲早的事，但他到會不會是新任「狼人」呢？

粉絲製作的「狼人」奇洛李維斯合成照。（Twitter@SPDRMNKYXXIII）

而最近一次傳出的人選則是《皇家特工》男主角泰隆艾格頓，在接受媒體《Heart Breakfast》訪問時則說：「我認為這只是一個謠言」、「這是完全沒有根據的說法。而且我也不知道我是能有這樣的氣勢去飾演狼人。」

不過他也其實不排斥「狼人」這個角色，加碼談到：「如果Marvel認為我可以我欣然接受，但我覺得他們可能有更好的人選、不過我也希望能夠加入MCU。」否認自己曾與Marvel接洽，不過卻也挺希望能夠加入MCU，不曉得Marvel高層是否有聽見。

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