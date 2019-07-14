盤點2019上半年西片票房（下）　奇洛李維斯擔正都蝕2千萬美元？

複習上集：盤點2019上半年西片票房（上） 《復仇者聯盟4》勁賺27億美元！

導演大贏家：佐敦比爾（Jordan Peele）

一次成功可能是矇到的，但是佐敦比爾已經成功第2次了，這讓他繼續穩固荷李活當今的王牌製作人寶座。所有恐怖的、驚悚的、懷舊的電影題材，現在都在排隊等着佐敦比爾青睞，但他自己在監製諸多新計畫的同時，也交出了映前讓人摸不清頭腦的《我們‧異》（Us）。

佐敦比爾憑《訪‧嚇》勇奪第90屆奧斯卡金像獎最佳原創劇本獎。（IG@jordanpeele）

《我們‧異》目前是全美電影票房第6名，也是全球非改編電影、非續集電影的票房第一名，而它是一部真正的R級恐怖片，這是非常非常厲害的成績。《我們‧異》沒有太仰仗《訪‧嚇》（Get out），它不是種族恐怖電影、也不是《訪‧嚇》的續集，但它仍然在口碑與票房上掄元。這讓佐敦比爾的生活品質將更加低落：他要監製更多的電影或影集計畫、這位新手奶爸的孩子現在才2歲、他還要繼續演戲……而他的粉絲已經在敲碗他執導的下一部電影。

《我們‧異》穩居全美電影票房第6名。（《我們‧異》劇照）

+ 30 + 29 + 28

導演大輸家：加利格雷（F. Gary Gray）

雖然沒有人在期待《黑超特警組》（Men in Black）的新電影，但我們熱愛《黑超特警組》、而加利格雷與佐敦比爾一樣，是當今荷李活黑人導演中最有票房吸金力的傑出人才。這5年來，他的《Straight Outta Compton》與《狂野時速8》（Fast & Furious 8）都是票房大熱門。電影公司選擇他來接手系列電影的最新作，是一個毫無問題的選擇。

加利格雷執導的《狂野時速8》叫好又叫座。（《狂野時速8》劇照）

+ 3 + 2

問題在於，真的沒有人在期待《黑超特警組：反轉世界》，儘管這張安全牌其實安全到不用買保險：它的主演演員是2017年年度最賣座電影的男女主角、它有觀眾最愛（而且才N刷過幾次）的雷神。它應該要無腦賣到爆表，但是觀眾的反應告訴我們，他們已經選擇放下了《黑超特警組：反轉世界》的首週票房低到嚇人，這部1.1億美金成本的電影，僅有3千萬美金的開票成績。

他們也許想要讓全球觀眾忘記有過這部電影。（《黑超特警組：反轉世界》劇照）

+ 3 + 2

如果觀眾期待這部電影，但它拍得很爛，那麼它應該會有很高的首周票房，與很慘烈的次週票房衰退率。而它的低開票票房代表了觀眾不期待它，它高達6成4的次週衰退率，代表觀眾不喜歡它──而且劣評已經傳開了。

加利格雷很會拍「戰隊片」──《狂野時速8》、《天羅盜網》（The Italian Job）、《Straight Outta Compton》等等都有大量的群戲──他的一次失誤不代表事業崩盤，他還會有下次機會。但是反過來說，《黑超特警組：反轉世界》也許已經沒有下一次機會了。

加利格雷的下一部電影要拍這個，沒錯，又是戰隊大集合。（《M.A.S.K.》劇照）

為甚麼觀眾不喜歡我：Elton John

說真的，《搖滾太空人》（Rocketman）的票房表現是成功的，它在美國有將近9千萬美金的票房。雖然這個數字，在當今荷李活的主流電影市場，好像不算太耀眼。但是別忘了，音樂傳記電影從來都不是市場觀眾的最愛：《The Doors》賣得很慘、《哭泣的玫瑰》（Selena）也賣得很慘，但它們其實都是很有趣的電影。但是《搖滾太空人》的主角是全球更知名的Elton John，他的演唱會仍然一票難求，這部電影還是他欽點製作的，但是看來，巨星魅力在大銀幕上不太行得通。

Elton John大力推薦《搖滾太空人》。（IG@eltonjohn）

問題有三個，第一，《搖滾太空人》很好看，但是《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）更不錯，而偏偏《搖滾太空人》就在《波希米亞狂想曲》半年後上映，而兩部電影的導演還有重疊，而且Elton John與皇后合唱團主唱Freddie Mercury同樣都有些驚世駭俗的行為。這種同多異少的現象，讓許多觀眾甚至無法分辨兩部電影的本質差異，而這個市場對音樂傳記電影的接受度，並沒有高到能在半年內吞下兩部相同類型的電影──超英雄電影就沒問題，塞越多越好。

第二，《搖滾太空人》在票房知名度上失了先機，而它的電影品質也不像《波希米亞狂想曲》那樣好到能夠靠影展鍍金充實知名度。讓它無法像《Ray》、或是《弦途有你》（Walk the Line）一樣，擠進影展的入圍名單、甚至拿到獎項。得獎至少能讓電影長銷一點，能讓院線願意放映這些金獎電影，以供想要事後補課的觀眾們觀賞，但是《搖滾太空人》看來也沒有跟上金獎效應。

泰隆艾格頓於《搖滾太空人》的演出獲影迷大讚，甚至有網民認為他能憑此電影榮升影帝。（《搖滾太空人》劇照）

+ 11 + 10 + 9

這年頭，主流電影沒有賣上破億，就幾乎等同失敗──除非是低成本的恐怖電影。《搖滾太空人》就這樣跌出億元排行榜外，成了觀眾覺得是《波希米亞狂想曲》續集的滄海遺珠。

為甚麼觀眾就是愛我：You know who!

這一段可以不用寫了，因為你已經知道他是誰。他愛狗愛出了名堂，儘管他私底下並不是專業狗奴；他愛騎電單車，即使變成了動畫角色，仍然成為了一位特技賽車手。他的成功並不只是來自於網路上那成千上萬「不要搶、他是我腦公」的粉絲怒吼，而是來自紮實的票房成績：《殺神John Wick》電影已經拍了3集，這3部電影就像通往天堂的天梯，一部成績好過一部。

《殺神John Wick 3》口碑票房皆收。（《殺神John Wick 3》劇照）

+ 4 + 3 + 2

014年的《殺神John Wick》是全年全美票房第77名，沒甚麼特別一提的；2017年的《殺神John Wick 2》是全年票房35名；但到了《殺神John Wick 3》，它目前是全年票房第7名，全美票房1.6億美金，而咱們亞洲更愛他，將腦公的電影票房補足到了全球破3億美金，而《殺神John Wick 3》的成本卻僅不到8千萬美金。

他1999年已經紅過一次，沒想到2019年還可以再紅一次，他的票房成績是以倍數在成長，他主演的電影預算比起20年前更低，但收益更佳。就像會跑的馬兒不吃草，他不但受到觀眾的熱愛，他還是電影公司的最愛。可是你知道嗎？他今年另外一部主演的電影《Replicas》，應該會刷新今年最強的票房毒藥紀錄──這部3千萬美金成本的電影，票房僅有4百萬左右。

不要以為我不知道這是《智能叛變》（I, Robot）。（《Replicas》劇照）

但是你知道嗎？算了，這部CP值低到爆點的電影一點都不重要，因為腦公今年耀眼得不要不要的，幾個污點算不了甚麼，因為他54歲還是照樣能把你的芳心奪走。我就是不講名字的他，就是今年美國票房最火熱的當紅炸子雞。

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