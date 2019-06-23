B1A4前成員振永正式入伍　《大佬上錯身》成暫別作

由韓國男團B1A4前成員振永、《流氓檢察官》朴星雄、《陀鎗師奶 X 新紮師姐》羅美蘭、初登銀幕的李垂珉、《暗殺速遞》李浚赫、《皮諾丘》金光奎主演的韓國電影《大佬上錯身》（韓文：내안의 그놈）將於今個暑假上映，瘋狂笑爆肚！

振永本來係個肥仔中學生，日日返學就係俾人恰。（劇照）

1991年出生的振永在本月初收到兵務廳的兵役通知，於2日前（20日）進入陸軍訓練所，並在結束軍事基礎訓練後，以社會服務要員的身份開始服役。換句話說《大佬上錯身》將是他入伍前最後一套作品。振永在戲中飾演一名肥仔中學生，長期被霸凌，因為一次意外在屋企跌落樓，剛好撞在黑幫大佬朴星雄身上，兩人送院後發現身體互換，朴星雄的靈魂轉移到振永身上，從此只會被同學欺負、經常戰戰兢兢渡日的振永絕地大翻生，成功減肥迷倒許多女同學，再唔係以前的傻肥仔。

朴星雄親身力行幫振永「減肥」，即時變靚仔晒，仲迷倒好多女同學添！（劇照）

雖然在學校方面的問題已經搞掂，但感情方面都另有問題需要解決，有著振永外貌的黑幫大佬竟然重遇初戀情人羅美蘭，就在此時羅美蘭和「振永」的感情似乎要發展成不倫戀，她無法接受這樣的關係，令到朴星雄下定決心要儘快換回身體！至於兩人點換返身體，就要睇埋成個爆笑過程喇。

羅美蘭忍不住要跟振永攤牌！（劇照）

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《大佬上錯身》預告片