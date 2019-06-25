【復仇者聯盟4】羅拔唐尼「女兒」遭欺凌　拍片呼籲大家停止攻擊

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中飾演「鐵甲奇俠」Tony Stark女兒Morgan Stark的7歲童星Lexi Rabe，在戲中憑一句「I love you 3000」而廣為人知。可是成名背後，卻要承受不少不必要的壓力。她最近在其社交平台公開一條短片，指出她不時在網上及公開場合遭到欺凌。她希望透過此短片，呼籲停止一切對她的欺凌行為。

在《復仇者聯盟4》飾演Morgan Stark的7歲童星Lexi Rabe日前拍片指她與家人遭到欺凌，呼籲欺凌者停止攻擊她們。（IMDb 圖片）

該短片是由Lexi Rabe的母親Jessica Rabe上傳，並內含一篇長文，指出她們在極不願意情況下，才會拍攝短片呼籲大家不要再對Lexi Rabe作任何形式的欺凌。雖然在該帖文中沒有明確指出欺凌的具體情況，但卻暗示Lexi Rabe有時候因為沒有停下來跟影迷合照或簽名，而遭到惡言相向。Jessica Rabe還指出，這些在公開場合的欺凌行為，使Lexi Rabe出席公開活動時變得不自在。Jessica Rabe在帖文指出，Lexi Rabe對所有粉絲的要求都會接受，但她指出「她們都不完美」，有時都會遇上壞日子，故希望所有粉絲都能以禮相待。

Lexi Rabe稱她們不完美，希望大家手下留情，不要再在網上及公開場合中欺凌她。（lexi_rabe IG 圖片）

至於網絡欺凌，部份網民會在Lexi Rabe的社交平台留下惡言，當中包括留言指她不是演女版鐵甲奇俠Ironheart的人選，可是這些決定是他們不能控制的事情，但他們卻把憤怒轉向一位只有7歲的小女孩身上。幸好在母親Jessica Rabe及Lexi Rabe的粉絲保護下，成功檢舉了不少負面留言。

Lexi Rabe是眾人的開心果 為何有人會欺凌一個只有7歲的小女孩

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Lexi Rabe（中）與媽媽Jessica Rabe（左）齊齊出席《復仇者聯盟4》首映禮，並與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼合照。（IMDb 圖片）

Lexi Rabe的短片發布後，不少粉絲都幫忙檢舉負面留言，部份留言已經遭到刪除。Lexi Rabe還找來「爸爸」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）幫手，警告如果再有欺凌言論出現時，請幫手檢舉這些用戶。其實網上欺凌曾導致不少演員刪除網上平台帳戶，當中包括《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）兩位女星Kelly Marie Tran及Daisy Ridley。在Lexi Rabe發布短片後，累計超過15萬人觀看，不少人留言為她打氣，還打趣指復仇者是時候集結，一齊對抗欺凌。Lexi Rabe除了有份參演《復仇者聯盟4》外，還在《哥斯拉II：王者巨獸》（Godzilla: King of the Monsters）中，飾演年輕的Madison Russell，少女版Madison Russell則由《怪奇物語》（Stranger Things）女星Millie Bobby Brown飾演。