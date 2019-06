【復仇者聯盟4】羅拔唐尼「女兒」遭欺凌　拍片呼籲大家停止攻擊

在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中飾演「鐵甲奇俠」Tony Stark女兒Morgan Stark的7歲童星Lexi Rabe,在戲中憑一句「I love you 3000」而廣為人知。可是成名背後,卻要承受不少不必要的壓力。她最近在其社交平台公開一條短片,指出她不時在網上及公開場合遭到欺凌。她希望透過此短片,呼籲停止一切對她的欺凌行為。

在《復仇者聯盟4》飾演Morgan Stark的7歲童星Lexi Rabe日前拍片指她與家人遭到欺凌,呼籲欺凌者停止攻擊她們。(IMDb 圖片)

該短片是由Lexi Rabe的母親Jessica Rabe上傳,並內含一篇長文,指出她們在極不願意情況下,才會拍攝短片呼籲大家不要再對Lexi Rabe作任何形式的欺凌。雖然在該帖文中沒有明確指出欺凌的具體情況,但卻暗示Lexi Rabe有時候因為沒有停下來跟影迷合照或簽名,而遭到惡言相向。Jessica Rabe還指出,這些在公開場合的欺凌行為,使Lexi Rabe出席公開活動時變得不自在。Jessica Rabe在帖文指出,Lexi Rabe對所有粉絲的要求都會接受,但她指出「她們都不完美」,有時都會遇上壞日子,故希望所有粉絲都能以禮相待。

Lexi Rabe稱她們不完美,希望大家手下留情,不要再在網上及公開場合中欺凌她。(lexi_rabe IG 圖片)

至於網絡欺凌,部份網民會在Lexi Rabe的社交平台留下惡言,當中包括留言指她不是演女版鐵甲奇俠Ironheart的人選,可是這些決定是他們不能控制的事情,但他們卻把憤怒轉向一位只有7歲的小女孩身上。幸好在母親Jessica Rabe及Lexi Rabe的粉絲保護下,成功檢舉了不少負面留言。

Lexi Rabe是眾人的開心果 為何有人會欺凌一個只有7歲的小女孩

+ 11 + 10 + 9

Lexi Rabe(中)與媽媽Jessica Rabe(左)齊齊出席《復仇者聯盟4》首映禮,並與「鐵甲奇俠」羅拔唐尼合照。(IMDb 圖片)

Lexi Rabe的短片發布後,不少粉絲都幫忙檢舉負面留言,部份留言已經遭到刪除。Lexi Rabe還找來「爸爸」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)幫手,警告如果再有欺凌言論出現時,請幫手檢舉這些用戶。其實網上欺凌曾導致不少演員刪除網上平台帳戶,當中包括《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)兩位女星Kelly Marie Tran及Daisy Ridley。在Lexi Rabe發布短片後,累計超過15萬人觀看,不少人留言為她打氣,還打趣指復仇者是時候集結,一齊對抗欺凌。Lexi Rabe除了有份參演《復仇者聯盟4》外,還在《哥斯拉II:王者巨獸》(Godzilla: King of the Monsters)中,飾演年輕的Madison Russell,少女版Madison Russell則由《怪奇物語》(Stranger Things)女星Millie Bobby Brown飾演。