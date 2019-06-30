【復仇者聯盟4】6分鐘新增片段內容曝光　導演率先劇透兩大重點

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）自4月全球上映以來，全球累計票房高達27億5,100萬美元。Marvel Studios總裁Kevin Feige早前宣布將在《復仇者聯盟4》片尾片段加入新畫面並重新上映。當時Kevin Feige指會新增刪減場景、致敬畫面及驚喜片段。就在準備重映之際，導演羅素兄弟率先「劇透」，慷慨向大家闡述約6分鐘的新增內容，究竟是否值得入場支持，大家自行判斷。 注意！！！下文含劇透！！！

《復仇者聯盟4：終局之戰》仍然上映中，並新增6分鐘新內容後重新上映。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4》仍然上映中，可是，有指為了挑戰《阿凡達》（Avatar）的全球電影票房冠軍地位，Marvel Studios總裁Kevin Feige早前宣布《復仇者聯盟4》將在美國時間6月28日重映；而香港則鐵定於7月4日重映。當時有人猜測，刪減片段是否就是羅素兄弟曾經說過的Tony Stark與長大後的Morgan Stark見面。當大家期待究竟會有什麼內容之際，導演羅素兄弟卻率先自爆，向大家詳述新增內容涉及什麼。

導演羅素兄弟在Twitter上劇透，會有首兩分鐘的《蜘蛛俠：決戰千里》片段出現。（@Russo_Brothers Twitter 擷圖）

向「Marvel之父」Stan Lee致敬的畫面

首個片尾片段是向「Marvel之父」Stan Lee致敬的畫面，Marvel將Stan Lee參演的幕後花絮及分享他的漫畫如何影響後世。

新增片段包含向「Marvel之父」Stan Lee致敬的畫面。（IMDb 圖片）

變形俠醫的「未完成」場景

《復仇者聯盟4》聯合導演Anthony Russo指出，在「Marvel之父」Stan Lee致敬的畫面後，將有一條屬於變形俠醫的刪減場景出現，他指出劇迷都很喜歡這一段，但卻迫於無奈把它刪走，因此，這段是一段「未完成」的畫面。那場戲在一棟燃燒中的建築物展開，而這些火焰沒有後製出來。之後鏡頭一轉，有東西從天空墜落在屋頂上，然後降落在街上，原來從天而降的是變形俠醫。他拯救被困火場的人，但是礙於畫面未完成，有指他的造型極像2003年出版的《Hulk》電子遊戲。之後，他接一則來電，說了一句：「Steve who?」，相信是美國隊長來電。之後兩人相約談論量子領域的事宜。

導演羅素兄弟劇透刪減場景會是關於變形俠醫。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

率先欣賞《蜘蛛俠：決戰千里》首兩分鐘的片段

羅素兄弟在美國時間6月28日在Twitter上帖文，指《復仇者聯盟4》重映在即，呼籲影迷入場欣賞電影，並指電影可以率先欣賞《蜘蛛俠：決戰千里》首兩分鐘的片段，講述Nick Fury及特工Maria Hill首遇神秘客的一幕。然而這對於香港影迷來說，應該不算驚喜，皆因《蜘蛛俠：決戰千里》目前正在上映中；但美國觀眾則需要到下月2日才有得看，所以對於美國觀眾來說，這絕對是驚喜。