【獅子王．影評】大人細路都感動！　一個關鍵劇情搞喊全場觀眾

有那麼一天，我們會突然發現從童年一路走來，已置身於充滿雙關語與禮貌性修辭的都市叢林，綿裏藏針，隱忍過許多傷害，終究也像辛巴（Simba）一樣，成為了木法沙（Mufasa）。

遠遠有人在星空之上凝視着，那是我們。

25年前，有誰不愛《獅子王》呢？脫胎自《王子復仇記》（Hamlet）的典型莎劇改編，故事來到非洲的大草原，陽光照耀到的地方，都是「榮耀石」，猶如神祇一般存在的「獅子王」木法沙，有自己貫徹的理念，堅信着「生生不息Circle Of Life」，獅子吃羚羊，死後歸於塵土滋養草木，又成為羚羊的養分。

生命不是往前走的，是一個圓，是一再循環。

很小的時候在堂姊家看《獅子王》的錄影帶，反覆播送了好幾遍，每一回都在辛巴望着湖水倒影，看見已逝的父親木法沙而哭，辛巴抬頭仰望星空，父親不忘溫柔告誡，木法沙跟辛巴說，無論如何，要知道你是誰，我會一直存在。

辛巴母忘初心，成年後「光復」屬於自己的領土。（《獅子王》劇照）

長大後終於看到《王子復仇記》，能夠一覽原作，卻總覺得不那麼可愛，非洲大草原的溫柔成長史詩浪漫多了。

若將我們自己的人生擺置進入辛巴的故事，我們每個人都一樣，從小開始就肩負着使命，有對自己寄予厚望的父母親，但總有這麼一天，視為巨人的父親離開這個世界了，只剩下自己，青春期的來臨伴隨着巨大的挫折，原來這世界上真的有陽光照耀不到的地方。

那就是大象墳場，就是我們心中的陰影，初生之犢遇到了猛虎，從此畏縮，適巧又找到一群及時行樂的夥伴，彭彭與丁滿（Pumbaa & Timon），他們不介意你的過去，願意你一起來加入他們的快樂生活。

「一生的哲理，歡歡喜喜，Hakuna Matata！」（《獅子王》劇照）

+ 6 + 5 + 4

青春的光芒在此刻綻放，沒有所謂的肉食動物與草食動物之分，都是朋友，肩靠着肩像連體嬰，隱隱中卻有着張力催促我們長大。

辛巴面臨了愛情，面臨了家國大業，最終決心信服自己真正的使命，勇敢做自己應該做的事，擊退了叔叔刀疤（Scar），擊退了鬣狗（Hyena），最終當上了獅子王，在狒狒拉飛奇（Rafiki）、犀鳥沙祖（Zazu）的協助下，榮耀了整個國度。

又回到了一開始，不是嗎？

但當我進入電影院，觀看當年無緣在首輪一睹的《獅子王》，突然還是好感動，細節變得更多，辛巴變得更躁動、刀疤原來愛慕過自己的大嫂以及桑琪（Shenzi）當上了鬣狗首領，至於彭彭與丁滿，他們變得更搞笑幽默。

真人版《獅子王》神還原了當年無數個名場面。（真人版《獅子王》劇照）

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這不只是技巧上的革新，雖然身為觀眾，能夠近距離一窺非洲大陸各種野生動物的皮毛及細部表情，明明從頭到尾都是特效，但一切都像是真的，很多年以前的人們讀過《王子復仇記》，20餘年前我看過《獅子王》，現在時代更迭，用更真實的特效打造出的《獅子王》，還是一樣很真誠。

這麼多的童話陪伴我來到今天，又想起那一首主題曲〈生生不息Circle of Life〉，我想如今走入戲院的這麼多孩子們，未來都總會像辛巴一樣，凝視着星空，凝視着湖泊，不知如何是好，多希望有一個人可以指導自己，給自己方向，心裏藏存着只有無助與遺憾，或是快樂與希望，但是啊，《獅子王》還是會一直感動着我們，在我們的靈魂裏面慢慢長大，有一個辛巴，在心裏面想要保護所愛的人，想要咆哮吼叫，想要變成更勇敢。

在星空裏，我對自己說，我願意成為你的辛巴，也請一直守護着我吧。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】