【信用欺詐師JP．影評】電視版超強卡士回歸　移師香港鬥智超親切

不少具有水準製作的日劇作品，以簡短的篇幅與集數，就能帶動電視劇的節奏氣氛，追看性很強。亦因不少日劇的成功，除了成為經典之外，亦會拍成了電影版本，延續電視劇的故事情節。當然，並不是每一部日劇拍成電影版本的作品，都能夠延續電視劇的水準和效果。是夜觀看的這部電影作品，就是從去年一套由長澤正美、東出昌太、小日向文世合演的日劇，拍成電影版本的作品，再續電視劇的「欺詐」。《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》（コンフィデンスマン）貫徹電視劇的結構和風格，走進香港的大街小巷，展開了一場欺詐師的爭奪！

《信》片故事講述達子（長澤雅美 飾）、少爺仔（東出昌大 飾）與理查德（小日向文世 飾）成功騙取黑社會老大赤星榮介的二十億後，他們三人繼續尋找新的目標，這時他得知香港黑幫女帝劉藍（竹內結子 飾），擁有一顆價值連成的紫鑽石，他們決定走到香港，騙取這份重量級寶物。當他們到了香港後，打算接近劉藍之時，達子卻重遇她的前度男友傑西，而他來到香港的目的，跟他們同樣是劉藍的紫鑽石，他們各自使出不同的招數，把寶物騙回來。然而，達子、少爺仔與理查德三人卻因此事而產生了分岐，更令他們意料不了的，就是赤星榮介（江口洋介 飾）突然在他們的面前出現…

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雖然《信》的電視版本在播放期間很受歡迎，然而一直都未有機會觀看，原本還想着在觀看電影之前，先看電視版本一遍，但是最終都是先看了電影版本，才看了電視版。《信》片的電影結構跟電視版本幾乎一樣，電影以達子讀出一段名人的語句作開端，而這段的語句跟故事是一脈相承。然後，他們便開始計劃新一次的「欺詐」行動，故事則以他們找到新的「獵物」後，從日本走到香港，以不同的手法欺騙目標的金錢。當然，在故事發展的期間，三人會遇到不少的阻礙和意想不到的事情，到底如何利用不同的方式，繼續他們的欺詐！

達子、少爺仔與理查德走到香港，騙取一顆價值連成的紫鑽石。（IG@confidenceman_jp）

其實，如何沒有看過電視版的話，對於電影版的故事發展，大致上並沒有很大的影響，因為每一集的電視劇均以獨立故事為主，電影版中則加入了電視劇的故事元素，讓觀眾觀看電影之時，也會有一點的記憶。《信》片除了本身的故事設定之外，亦加入了電視劇第一集「教父篇」的情節，故事中被達子、少爺仔與理查德成功騙取大額金錢的赤星榮介，為了報仇而走到香港，除了要奪取片中新加入的角色劉藍手中的紫寶石之外，更要從他們三人中奪回他失去的一切。

赤星榮介為了報仇而走到香港，除了要奪取片中新加入的角色劉藍手中的紫寶石之外，更要從他們三人中奪回他失去的一切（《信用欺詐師》系列劇照）

電影劇情的主要部份是在香港發生，片中不乏走到香港的不同地方取景，當中包括香港仔珍寶海鮮舫、油麻地廟街、尖沙咀梳士巴利道、香港文化中心、灣仔稅務大樓、土瓜灣益豐大廈、鰂魚涌海山樓、北角春秧街等等，好讓電影帶著觀眾們遊覽我們可能也未曾到的地方。而影片開始之時，在電視的新聞片段中卻出現了金鐘示威的劇情，未知這是刻意還是巧合，但是這個段落的前設，倒是有趣。

片中的三位主要的演員，在電影中繼續以千變萬化的造型出現，帶動電影的生動喜劇感，長澤正美、東出昌大與小日向文世三位的演出，在電視劇中已經擦出很大的火花，而他們在電影版中就更演繹著角色的瘋狂，收放自如，各人亦有不少的發揮。飾演五十嵐的小手伸也與小鬍子的瀧川英次，仍是逗人喜愛的角色，每次出場也難掩笑聲。

縱使電影整體的篇幅頗長，影響了電影的節奏感，但是作為一部電視劇延伸的電影作品，《信》片的整體表現和水準算是不俗，素材豐富，尤其是身為香港觀眾，在電影看到不少香港的場景，倒是令人回味的。當然，達子、少爺仔、理查德與五十嵐的出現，他們那千「騙」萬化的造型和手法，為電影帶來不少的歡樂笑聲。

電影中加入了不少曾在電視篇中出演的巨星客串，超有親切感（官方宣傳照）

電影中新加入角色，分別是演劉藍的竹內結子，與傑西的三浦春馬，他們的演出恰到好處，能夠發揮出角色的性格，兩者表現均稱職。江口洋介再次以「教父篇」中的赤星榮介出場，仍然保留電視劇中角色的神髓；另外，「渡假村之王篇」的吉瀨美智子、「藝術商篇」的石黑賢、「家族篇」的兄妹岡田義德和佐津川愛美，與「與論彌榮」的櫻井由紀和前田敦子，「運動篇」的小池徹平，「欺詐師篇」的佐藤隆太，以及「運勢篇」中飾演萌奈子的織田梨沙等等也在片中登場，為電影版本添上更多的親切感。

p.s. 記得睇到最後，最後的彩蛋才是重點！