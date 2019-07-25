【復仇者聯盟4】新NG片出爐　「鐵甲奇俠」羅拔唐尼玩爛宇宙魔方

今年四月尾上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame），憑新增片段重新上映，終成功取代《阿凡達》（Avatar）坐上全球最高電影票房寶座。截止本月23日，《復仇者聯盟4：終局之戰》全球累計票房高達27億9,115萬美元收入。隨著數碼光碟及Blu-ray分別在7月30日及下月13日推出，Marvel Studios日前率先推出全新NG片，讓觀眾先欣賞部份NG片。

《復仇者聯盟4》重映後，壓過《阿凡達》成為全球最高電影票房的電影。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《復仇者聯盟4》的影碟套裝除了有正片外，當中還包括16條全新的片段，當中包括向「Marvel之父」Stan Lee致敬、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的試鏡片段、美國隊長成長之路、黑寡婦的旅程、雷神變肥過程、女超級英雄分享女英雄集結一幕及六條刪剪片段等內容。

「雷神」基斯咸士禾夫、火箭浣熊及編劇之一Stephen McFeely的拍攝花絮。（IMDb 圖片）

日前Marvel Studios透過《Entertainment Weekly》公開了《復仇者聯盟4》全新NG片段，全片長約1分鐘，由「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）揭開序幕，他在大戰前竟叫眾人先熱身，還即場鬆一鬆，之後還有羅拔唐尼錯手把宇宙魔方整爛、Elizabeth Olsen差錯腳跌倒及雷神用肚腩狂撞火箭浣熊頭部等，可見片場充滿歡樂氣氛。

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