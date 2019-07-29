【復仇者4】網民神發現驚喜　鐵甲奇俠呢幕致敬《美國隊長》　

Marvel電影宇宙一直彩蛋處處，過去11年，相信仍有不少彩蛋等待影迷去發掘出來。最近因《復仇者聯盟4：終局之戰》重新上映，有影迷發現戲中藏有關於「鐵甲奇俠」Tony Stark及父親Howard Stark的彩蛋，相當有心思！

Marvel電影宇宙一直藏有不少彩蛋讓影迷發掘。（Marvel Studios 圖片）

由導演羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）早前重新上映，成功超越《阿凡達》（Avatar）成為全球最高票房電影。或因重新上映，有影迷意外發現《復仇者聯盟4》其中一幕與《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）非常相似。最重要是，關乎Howard及Tony Stark兩父子。

年輕的Howard Stark當時由Dominic Cooper飾演。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

在《復仇者聯盟4》中，有一幕講述復仇者成功透過時間旅行，回到過去率先收集六顆無限聖石。之後「鐵甲奇俠」Tony Stark與「變形俠醫」Bruce Banner嘗試把六顆無限聖石放到自製的無限手套上，之後火箭浣熊（Rocket Raccoon）突然大叫一聲「BOOM」。

Howard Stark在《美國隊長：復仇者先鋒》這一幕竟成為《復仇者聯盟4》的彩蛋。（《美國隊長：復仇者先鋒》劇照）

這一幕原來跟《美國隊長》一場戲十分相似，那場戲講述Howard Stark在實驗室內處理危險物品，然而在最後關頭突然爆炸，把他炸到幾英尺外，幸好他沒有受到嚴重傷害。而在《復仇者聯盟4》中，巧妙地使用了火箭浣熊突然大叫一聲「BOOM」，把Tony Stark嚇一跳。之後原本的鏡頭是Tony Stark用電鬚刨把火箭浣熊頭部的毛剃走，然而在最後導演把該段笑位片段刪走。至於那個彩蛋，不少人看後都覺得非常感人兼有趣。

逐格睇《復仇者聯盟4》Tony Stark及父親Howard Stark的彩蛋

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