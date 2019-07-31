【復仇者聯盟4】6大刪剪片段曝光　鐵甲奇俠致敬場面出現「穿崩」

由羅素兄弟（Russo Brothers）執導的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）早前憑重新上映，成功改寫《阿凡達》（Avatar）保持了近十年的全球最高票房記錄。電影光碟日前發行，除了收錄了早前重新上映時新增的變形俠醫救人片段外，還包含了六條刪剪片段。唯一可惜的是，影迷一直期待見到鐵甲奇俠彈指後進入了靈魂世界，並與長大了的Morgan Stark對話的畫面仍然沒有收錄在今次光碟內。

《復仇者聯盟4：終局之戰》目前是全球最高票房記錄保持者。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

今次《復仇者聯盟4：終局之戰》光碟內一共有六條刪剪片段，第一條是「鐵甲奇俠」Tony Stark與Pepper Potts討論他們日常生活、第二條是火箭浣熊串元祖復仇者、第三條是War Machine質疑美國隊長在《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）的犧牲、第四條是雷神與火箭浣熊在聖域界的畫面、第五條是「鐵甲奇俠」Tony Stark與父親的感人對話，最後是復仇者向犧牲自己的鐵甲奇俠致敬場面。

導演羅素兄弟執導的《復仇者聯盟4》為Marvel電影的十年計劃畫上完美句號。（Getty Images）

首條刪剪片段是關於Tony Stark與Pepper Potts，是一段無關痛癢的片段。這片段純粹讓觀眾知道，兩人結婚後羨煞旁人。當時Pepper Potts在廚房煮食，而Tony Stark就來搗亂，最終Pepper Potts要把他趕離廚房。Tony Stark臨走前還聽到整爛東西的聲音。雖然正片沒有了，但相信觀眾會高興見到兩人幸福生活。

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第二條是火箭浣熊串元祖復仇者。因為在《復仇者聯盟》時發生的紐約之戰中，復仇者幾經辛苦才把Chitauri擊敗。當時復仇者在看紐約之戰的舊片段，而火箭浣熊問他們用了幾耐擊敗Chitauri。當時黑寡婦答他們用了約2至3小時。火箭浣熊聽罷，難以相信他們要用這麼長的時間，反問他們為何不先把母艦清除。美國隊長回應指他們不知道那是什麼，火箭浣熊聽罷，再質疑復仇者竟然不知道這是什麼。最後見到鐵甲奇俠剃走了頭頂的毛髮，非常有趣。

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第三條是War Machine質疑美國隊長在《美國隊長：復仇者先鋒》的犧牲。當時War Machine及美國隊長看著宇宙魔方的畫面，War Machine問美國隊長，宇宙魔方發生什麼事。而美國隊長解釋指「封印在水底中」，之後他續解釋因為飛機上有炸彈，所以他被迫撞毀飛機。War Machine聽罷，反問美國隊長︰「為何在撞毀飛機前，你不選擇跳出飛機呢？」又幾合理喎！

第四條是雷神與火箭浣熊在聖域界的畫面。一開始見到雷神在聖域界隨地小便，而這幕給火箭浣熊見到，表示他應該閉眼。當時頹廢中的雷神根本不知道要去哪裡，於是火箭浣熊問他︰「你過去活在這裡？」而雷神答道︰「僅1,500年，不是永遠。」這也是非常有趣的一幕。

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第五條是「鐵甲奇俠」Tony Stark與父親的對話。雖然很短暫，但卻非常感人。這刪剪片段增加了兩人的互動，當時Howard問Tony叫什麼名字，而Tony回答「Potts」。當時Howard還問Tony會否來幫手，但當然Tony拒絕了他的邀請。

最後是復仇者向鐵甲奇俠致敬場面。當時見到眾人向犧牲自己的鐵甲奇俠下跪，然而這刪剪片段最重要是見到屬於2014年的嘉魔娜並沒有化灰，而是她轉身離開。然而，未知這片段是否因為是刪剪片段，見到飾演瓦干達公主舒妮的Letitia Wright穿上運動波鞋。