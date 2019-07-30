【復仇者聯盟4】視鐵甲奇俠為眼中釘？　導演爆3年前已想整死佢

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）曲終人散，復仇者元祖成員鐵甲奇俠及黑寡婦死亡，讓粉絲相當難過。然而，近期網上突然瘋傳導演之所以在《復仇者聯盟4》賜死鐵甲奇俠，竟因為「鐵甲奇俠是億萬富翁」。導演羅素兄弟（Russo Brothers）得悉後，緊急澄清謠言，並開玩笑指一早想整死鐵甲奇俠。

鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》犧牲是不爭的事實，但時至今日仍有不少人還在討論。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

密謀整死鐵甲奇俠？

鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》犧牲是不爭的事實，然而網上突然流傳出導演早前接受節目《The Tonight Show》訪問時，提出的背後創作動機。該訪問節錄了導演之一Joe Russo的說話︰「我非常誠懇，當我在《復仇者聯盟》（The Avengers）聽到Tony Stark自稱『億萬富翁、花花公子、慈善家』時，我當時已決定要讓他在《復仇者聯盟4》成為最大的犧牲者。我知道很多人喜歡他，但我不喜歡他，他必須死去！」就是這段說話，引起導演羅素兄弟的關注。兩人在知悉事件後，緊急在其社交網站上澄清此說話。

鐵甲奇俠在《復仇者聯盟4》中犧牲自己，讓粉絲相當難過。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

羅素兄弟急澄清

導演羅素兄弟本月30日在其Twitter上貼出謠言的截圖，並親身回應︰「我們要澄清一則不實的消息，這段引文絕對是假。這明顯是謊言，並絕對是荒謬。我其實希望鐵甲奇俠能在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）死去。」兩人在帖文還hashtag了「killtonystark」（殺死Tony Stark）和「thetruthisout」（這才是真相），並特意Tag了飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。然而，羅拔唐尼目前仍沒有任何回應。

導演羅素兄弟指出，原來早在《美國隊長3：英雄內戰》時，已想把鐵甲奇俠整死。（Russo Brothers Twitter 擷圖）

粉絲不快直斥兩位可以去休息

羅素兄弟一向有很多鬼主意，對不同版本的故事持開放態度，但兩人從未向外稱，曾希望讓鐵甲奇俠會在《美國隊長3》中死去。然而，兩人就曾指出，希望忠於Marvel漫畫，讓美國隊長在《美國隊長3》中死去。雖然這則帖文似是開玩笑，但有部份粉絲似乎不受落，直言︰「你覺得你自己好幽默，但沒有人在笑！」還有粉絲叫他們停止發表言論︰「你只會毀掉更多，他們已完成了《復仇者聯盟4》，好好享受電影帶給你們的金錢，你現在可以休息了。」