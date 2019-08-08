【Marvel】黑人美國隊長連政府都反對？　接班人飛隼出師不利

安東尼麥基（Anthony Mackie）飾演的「飛隼」（Falcon）以及施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）飾演的寒冬戰士（Winter Soldier）終於有機會大展身手，Marvel第四階段的Disney+劇集《Falcon and The Winter Soldier》，將以兩人為主角，描述琛偉遜（Sam Wilson）正式成為新任美國隊長（Captain America）的故事，且在聖地牙哥動漫展（SDCC）上也得知，Daniel Brühl將再次以反派「Helmut Zemo」的身份回歸。

「飛隼」於《美國隊長2》首次登場。（《美國隊長2》劇照）

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不過在《Fatman Beyond》的節目裏，當Kevin Smith與Marc Bernardin談到這部劇集時，Marc Bernardin卻偷偷透露了劇集的內容。

劇集將聚焦於美國政府的反對

美國政府並不希望琛偉遜成為美國隊長，這將會是整部劇集要探討的其中一個重點。 Marc Bernardin

雖然Marc Bernardin不願意透露更多細節，但身為一名編劇，的確有機會可以得到更多小道消息。而其實在漫畫原作中也出現過美國政府否認琛偉遜的事件，漫畫裏Steve Rogers因排除超級士兵的血清，開始出現老化的現象後，他就將盾牌交給他的繼承者琛偉遜。而琛偉遜後來因與神盾局分道揚鑣，這也連帶影響美國政府對他的觀感。

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