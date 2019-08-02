【Marvel】紅女巫能力足以扭曲現實　《復4》單挑魁隆100%贏硬？

根據Marvel Studios總裁Kevin Feige近日的發言，他認為魁隆（Thanos）在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中的最後大戰若選擇單人匹馬上陣，那他可真的要倒大楣了──這證實了Kevin Feige認為紅女巫（Scarlet Witch）若與之正面對決的話，絕對能單獨擊敗魁隆。

紅女巫絕對能單獨擊敗魁隆。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 6 + 5 + 4

在Marvel電影宇宙（MCU）作品中，由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」最初於《美國隊長2》（Captain America: The Winter Solider）片尾片段登場──當時她被九頭蛇將領Baron Strucker 給囚禁在一個神祕設施中。

之後，她與雙胞胎弟弟「閃銀」（Quicksilver）彼齊馬莫夫（Pietro Maximoff）在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）中正式登場，但後來閃銀為了保護鷹眼（Hawkeye）以及一位孩子犧牲了生命；隨後紅女巫也在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）以及《復仇者聯盟4：終局之戰》中與復仇者們並肩作戰。

「紅女巫」於《美國隊長2》片尾初登場。（《美國隊長2》劇照）

強大的紅女巫將與奇異博士合作？

在稍早的聖地牙哥動漫展SDCC活動中，Marvel Studios除了發表今後的許多作品規劃，也談到紅女巫在MCU的未來發展。這位角色之後將在Disney+劇集《WandaVision》中現身，預計將於2021年上線，伊莉莎伯奧遜以及飾演幻視的保羅班特尼（Paul Bettany）都會參與演出。然而，目前還無法確定幻視將如何在《WandaVision》劇集中登場。

而在《WandaVision》之後，紅女巫也將在《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）中登場，這部續集電影將於2021年5月7日上映，同時Marvel Studios也證實紅女巫在《奇異博士2》中的劇情將會與劇集《WandaVision》有所連結。

紅女巫與幻視的感情線令人不捨。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

在一次與外媒「Comic Book」網站的訪談中，Kevin Feige表示他認為紅女巫在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，絕對有能力可以單獨擊敗魁隆。他如此談論紅女巫：

溫黛馬莫夫擁有很強大的力量，如果魁隆沒有帶上自己的軍隊的話，他很有可能會被紅女巫給擊敗，那他就完蛋了。 Kevin Feige

Kevin Feige也談到紅女巫在《奇異博士2》中將如何登場，他解釋道：「她早已成為了紅女巫，就如同伊莉莎白在台上所提到的，她所擁有令人難以想像的強大能力，將是《奇異博士2》的重點之一，這兩位英雄人物將以相當有趣的方式相遇。」紅女巫和奇異博士都是MCU中最為強大的角色之一，所以從Kevin Feige的說法看來，安排這兩位角色在續集電影中合作也的確非常合理。

「紅女巫」將於《奇異博士2》中再次登場。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

匹敵魁隆的強大法力：「紅女巫」Wanda

在Marvel的原作漫畫系列中，紅女巫原是一位變種人，她在出生時就已經擁有了超能力。這位角色首度登場於1964年3月發行的漫畫《變種特攻》（The X-Men）第四期中。誠如你在MCU系列電影中所看到的一樣，紅女巫和閃銀這兩位角色一開始是以反派身分現身。而初登場時的紅女巫，她所擁有的能力還算普通，但隨着劇情發展，她也變得越來越強大，最終甚至獲得了足以扭曲現實的能力。

雖然MCU還未針對這位角色強大的能力進行深度描寫，但她依然是這系列最為強大的角色之一。Kevin Feige的發言透露紅女巫在《復仇者聯盟4：終局之戰》中的確有辦法獨自擊敗魁隆，這個感想看似大膽但也的確有所依據：魁隆正是殺害自己戀人幻視的兇手，因此對付魁隆時，紅女巫絕對有更多理由發揮全力與之對抗。

集合眾人之力，魁隆終於被打敗。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

+ 34 + 33 + 32

MCU影視計劃大晒冷！即睇第四階段有咩睇▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

【Disney+】我們還要更多的汪達與幻視！魔女與人造人終於能在Disney+影集《女巫幻視》多元成家？

【復仇者聯盟】緋紅女巫到底多強大？(上) 原作漫畫的她竟隻身對上整個復仇者聯盟，導致世界末日？

【本文由「電影神搜」授權轉載。】