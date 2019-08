【Marvel】紅女巫能力足以扭曲現實　《復4》單挑魁隆100%贏硬？

根據Marvel Studios總裁Kevin Feige近日的發言,他認為魁隆(Thanos)在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中的最後大戰若選擇單人匹馬上陣,那他可真的要倒大楣了──這證實了Kevin Feige認為紅女巫(Scarlet Witch)若與之正面對決的話,絕對能單獨擊敗魁隆。

紅女巫絕對能單獨擊敗魁隆。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

在Marvel電影宇宙(MCU)作品中,由伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的「紅女巫」最初於《美國隊長2》(Captain America: The Winter Solider)片尾片段登場──當時她被九頭蛇將領Baron Strucker 給囚禁在一個神祕設施中。

之後,她與雙胞胎弟弟「閃銀」(Quicksilver)彼齊馬莫夫(Pietro Maximoff)在《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers: Age of Ultron)中正式登場,但後來閃銀為了保護鷹眼(Hawkeye)以及一位孩子犧牲了生命;隨後紅女巫也在《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)、《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)以及《復仇者聯盟4:終局之戰》中與復仇者們並肩作戰。

「紅女巫」於《美國隊長2》片尾初登場。(《美國隊長2》劇照)

強大的紅女巫將與奇異博士合作?

在稍早的聖地牙哥動漫展SDCC活動中,Marvel Studios除了發表今後的許多作品規劃,也談到紅女巫在MCU的未來發展。這位角色之後將在Disney+劇集《WandaVision》中現身,預計將於2021年上線,伊莉莎伯奧遜以及飾演幻視的保羅班特尼(Paul Bettany)都會參與演出。然而,目前還無法確定幻視將如何在《WandaVision》劇集中登場。

而在《WandaVision》之後,紅女巫也將在《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中登場,這部續集電影將於2021年5月7日上映,同時Marvel Studios也證實紅女巫在《奇異博士2》中的劇情將會與劇集《WandaVision》有所連結。

紅女巫與幻視的感情線令人不捨。(《復仇者聯盟3:無限之戰》劇照)

在一次與外媒「Comic Book」網站的訪談中,Kevin Feige表示他認為紅女巫在《復仇者聯盟4:終局之戰》中,絕對有能力可以單獨擊敗魁隆。他如此談論紅女巫:

溫黛馬莫夫擁有很強大的力量,如果魁隆沒有帶上自己的軍隊的話,他很有可能會被紅女巫給擊敗,那他就完蛋了。 Kevin Feige

Kevin Feige也談到紅女巫在《奇異博士2》中將如何登場,他解釋道:「她早已成為了紅女巫,就如同伊莉莎白在台上所提到的,她所擁有令人難以想像的強大能力,將是《奇異博士2》的重點之一,這兩位英雄人物將以相當有趣的方式相遇。」紅女巫和奇異博士都是MCU中最為強大的角色之一,所以從Kevin Feige的說法看來,安排這兩位角色在續集電影中合作也的確非常合理。

「紅女巫」將於《奇異博士2》中再次登場。(《復仇者聯盟3:無限之戰》劇照)

匹敵魁隆的強大法力:「紅女巫」Wanda

在Marvel的原作漫畫系列中,紅女巫原是一位變種人,她在出生時就已經擁有了超能力。這位角色首度登場於1964年3月發行的漫畫《變種特攻》(The X-Men)第四期中。誠如你在MCU系列電影中所看到的一樣,紅女巫和閃銀這兩位角色一開始是以反派身分現身。而初登場時的紅女巫,她所擁有的能力還算普通,但隨着劇情發展,她也變得越來越強大,最終甚至獲得了足以扭曲現實的能力。

雖然MCU還未針對這位角色強大的能力進行深度描寫,但她依然是這系列最為強大的角色之一。Kevin Feige的發言透露紅女巫在《復仇者聯盟4:終局之戰》中的確有辦法獨自擊敗魁隆,這個感想看似大膽但也的確有所依據:魁隆正是殺害自己戀人幻視的兇手,因此對付魁隆時,紅女巫絕對有更多理由發揮全力與之對抗。

集合眾人之力,魁隆終於被打敗。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

