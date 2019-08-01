【銀河守護隊】導演分享《復仇者4》拍攝花絮　火箭浣熊真身曝光

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）雖然曲終人散，但對於幕後團隊仍然未算終結，皆因他們手上有不少沒有收錄在正片的刪剪片段、電影概念圖、創作意念及幕後花絮可以同影迷分享。而今次終於輪到《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列電影導演James Gunn，被出賣的竟是他的弟弟，負責飾演火箭浣熊（Rocket）的Sean Gunn。

《銀河守護隊》導演James Gunn（左）善用弟弟Sean Gunn，除了找他飾演火箭浣熊的動作捕捉演員外，還找他演出Kraglin。（IMDb 圖片）

火箭浣熊在2014年上映的《銀河守護隊》首次登場，由於他「口衰衰」，成功為影迷帶來歡樂，所以他好快就成為大家喜愛的角色之一。之後續在《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）都見到他的蹤影。

導演James Gunn在Twitter分享Sean Gunn飾演火箭浣熊的幕後花絮，飾演涅布拉的Karen Gillan都有留言。（James Gunn Twitter 擷圖）

眾所周知，火箭浣熊一直是由畢列谷巴（Bradley Cooper）聲演，然而相對較少人知道其實火箭浣熊的動作參考都是來自James Gunn的弟弟Sean Gunn。日前James Gunn就在其Twitter上上載了一條《復仇者聯盟4》的片場照。見到Sean Gunn辛苦地蹲低走路。可是，雖然Sean Gunn這麼辛苦，但兄長James Gunn卻調侃他，指每次見到他演出都非常滑稽。這帖文成功引起飾演涅布拉的Karen Gillan注意，並回應指「每次跟他做對手戲都非常奇妙！」其他粉絲也指出，動作捕捉演員應該獲更多讚賞。

Sean Gunn除了做火箭浣熊及魁隆的動作捕捉演員外，還是勇度的忠心副手Kraglin。（《銀河守護隊》劇照）

Sean Gunn除了飾演火箭浣熊外，他還在《銀河守護隊》及《銀河守護隊2》中飾演Kraglin。最厲害是，他在《銀河守護隊》中，同時擔任魁隆的動作捕捉演員，認真不簡單。