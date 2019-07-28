【從前有個荷里活】莎朗蒂懷孕8個半月　慘遭16刀殘殺一屍兩命

由昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）及瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）自5月在康城影展全球首映後，一直獲得極高評價。 電影在美國首日上映，本土票房火速衝破1,600萬美元，預計會為導演締造出最佳開畫成績。而由瑪歌羅比飾演的莎朗蒂（Sharon Tate）真有其人，當年事業如日中天的她卻突然遭Manson Family（曼森家族）四名成員殘忍殺害，事件震驚荷里活。

《從前，有個荷里活》演員陣容粒粒巨星，除了里安納度狄卡比奧及畢彼特外，還有阿爾柏仙奴。（《從前，有個荷里活》劇照）

Manson Family的誕生

1960年代美國的學運浪潮、流行音樂與嬉皮文化，為洛杉磯、三藩市等較具自由風氣的西岸城市，帶來一波又一波反傳統價值的浪潮。當時33歲的Charles Manson在三藩市認識了23歲University of Wisconsin-Madison畢業生Mary Brunner。當時她在柏克萊加州大學圖書館擔任助理，愛上彈得一手結他的Charles Manson，並為他提供住宿，Manson Family就此成立。Mary Brunner成為了首位成員後，Charles Manson陸續帶了18位年輕女性回家。除了女性外，不少男性也十分愛戴Charles Manson，曼森家族在最盛大時，一共約有100名追隨者。

波蘭斯基（左）及莎朗蒂（右）命運迴異，前者因工作避開死神。（Getty Images）

Manson Family相關最轟動的命案，相信是發生在1969年8月9日，Manson Family四名成員，包括Tex Watson、Susan Atkins、Linda Kasabian及Patricia Krenwinkel聲稱受Charles Manson指示，闖入莎朗蒂在洛杉磯的家中，並把懷孕8個半月的莎朗蒂與她的三名朋友殘忍殺害。莎朗蒂連同胎兒身中16刀而香消玉殞，其丈夫、著名導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）則在倫敦工作而逃過一劫。其實莎朗蒂命案發生前，曾經發生怪事。

在《從前，有個荷里活》中，畢彼特飾演的Cliff Booth曾到訪Manson Family的居住地。（《從前，有個荷里活》劇照）

莎朗蒂是替死鬼？

時間去到1969年3月23日，當時一個留有長髮的嬉皮士擅自闖入莎朗蒂家中，查問她Terry Melcher在哪。然而莎朗蒂根本不認識Terry Melcher，她把嬉皮士趕走後，翌日向房東查問：「他以前是不是也入過這裡？」，據了解這位嬉皮士就是Charles Manson。而在《從前，有個荷里活》中，也有類似的一幕，但當時並非由莎朗蒂應門。

原來Terry Melcher是一位音樂製作人，也是這間屋的前租客。然而Charles Manson卻不知道屋主Rudi Altobelli在2月時已把該大宅改租及波蘭斯基及莎朗蒂夫婦。當時有指Charles Manson聽到The Beatles新歌《Helter Skelter》後，「Helter Skelter」就成為了他末日預言之名。他希望錄製一張音樂專輯，吸引更多年輕白人，特別是女性，加入其家族，迎接黑人向白人開戰的那一刻。Charles Manson當時找Terry Melcher，是希望他可以幫他實踐這願望。

參與殺死荷里活著名女星莎朗蒂的Patricia Krenwinkel（左）及Susan Atkins（中）；Leslie Van Houten也是Manson Family一員（右）。（Los Angeles Public Library 圖片）

「Helter Skelter時刻來臨！」1969年8月8日，Charles Manson向家族成員宣布。深信教主預言的家族成員們無比興奮，等待教主的下一步指示。而有指第一步就是到曾讓他失望的Terry Melcher住過的房子，並把那房子裡的人通通殺死。原因是Terry Melcher多次拒絕推出Charles Manson的唱片。然而該大宅已由波蘭斯基及莎朗蒂夫婦擁有，3女1男殺手在大宅前，遇上一名18歲少年Steve Parent。當時少年哀求只是來探朋友，卻遭到刺死，胸及腹部遭連開四槍。

之後四人闖入大宅，並把莎朗蒂、髮型師Jay Sebring、編劇Wojciech Frykowski及其女友Abigail Folger殘忍殺害。Jay Sebring先中一槍倒地，再被連刺七刀。之後嘗試逃走的Abigail Folger遭四人截住，身中28刀慘死。Wojciech Frykowski則倒斃在樹叢中。至於莎朗蒂，她曾哀求四人放過腹中孩子，等到孩子出生後才犧牲。然而當然四人沒有答允，最後以16刀殺死她，其中有數刀是在她的腹部。四人臨走時，還用莎朗蒂的血在大宅門前寫上「PIG」一詞。

由瑪歌羅比飾演的莎朗蒂真有其人。莎朗蒂死時只得26歲（《從前，有個荷里活》劇照）

在1971年，Manson Family主腦Charles Manson因共同犯罪下被控告謀殺。他原本被判處死列，然而加州最高法院在1972年的一份決議暫時廢除了該州死刑，Charles Manson的死刑自動被改判為無期徒刑。直到2017年11月19日，Charles Manson離世，終年83歲。至於四名行兇者雖然同被判處死列，但因當時該州廢除了死刑，四人最後改判無期徒刑。Susan Atkins在2009年離世，她當時在法院上聲稱就是她殺死莎朗蒂。