【詭墓】古老生物Wendigo擁超自然力量　係傳說定係殺人藉口？

改編自史提芬京（Stephen King）同名小說《Pet Sematary》的《詭墓》（Pet Sematary），相隔35年後，第二度登上大銀幕。史提芬京在1983年推出《Pet Sematary》，該小說在推出6年後，首次改編成電影。雖然今次《詭墓》在劇情方面作了更改，然而驚慄元素仍然沒有大改變，當中包括一種被稱為Wendigo（溫迪哥）的古老生物。

《詭墓》改編自史提芬京（Stephen King）同名小說《Pet Sematary》。（劇照）

民間傳說的惡魔

史提芬京小說《Pet Sematary》其中一個重要驚慄元素，就是取材自美國及加拿大阿爾岡昆語族（Algonquian）印地安人的傳說Wendigo。這個來自阿爾岡昆語族的民間傳說的惡魔，被認為是痛苦及死亡的化身，並與飢荒、食人及殺戮有關。在小說中，Wendigo生活在Ludlow的叢林中，即當時美洲原住民的聚居地。Wendigo發現了原住民的地方擁有黑暗的超自然力量，於是向該地下了魔咒並據為己有，所以這恐怖生物是小說的靈魂人物。可是，在1989年的原版《夜半仔敲門》中，卻完全忽視了牠。而在2019年的新版電影，導演也選擇輕輕帶過。觀眾首次看到Wendigo，也是唯一一次，就是由鄰居阿祖介紹，當時他向男主角路易斯克里德醫生介紹該鎮的歷史。之後，當醫生走入樹林時，觀眾只能聽到Wendigo發出的聲音及其影子。

《詭墓》相隔35年後，第二度登上大銀幕，觀眾終於可以感受到當年的驚嚇。（劇照）

據了解，Wendigo是美國北部和加拿大的阿爾岡昆部落傳統信仰與禁忌的一部分，特別是Ojibwa、Saulteaux、Cree、Naskapi及Innu，這5大族群。雖然他們對Wendigo的描述略有不同，但是一般都認為Wendigo是兇殘及擁有超自然力量的生物。

同七宗罪有關

另外，在印第安傳說中提到，有指Wendigo是七宗罪中，「暴食」及「貪婪」的化身。牠們會不斷尋找新的受害者。當時有傳被貪婪所影響的人類可以變成Wendigo。當他們希望獲得更多力量時，便需要通過把同類殺死，並吃掉對方，才能變得更強大。至於Wendigo神秘傳說來源眾說紛紜，最常聽到時，有指當時部落獵取不夠食物時，有人為了充飢，便互相殘殺。這或許是當時的印第安原住民禁止大家互相殘殺，而衍生的神話。

導演在新版《詭墓》如跟舊版一樣，只選擇輕輕帶過Wendigo這個傳說。（劇照）

雖然Wendigo看似只是傳說，但是作家Oliver Ho曾在其書記載，聲稱當時有人見到Wendigo。他在《Mutants and Monsters》中寫到：「在17世紀，當歐洲探險家及傳教士來到這片土地時，他們就曾遇上Wendigo。根據當時的記載，Wendigo就像惡魔的化生，牠不僅有一對會發光的眼睛，還有鋒利的獠牙及長舌頭。當聽到牠們發出聲音時，即代表死亡發生。」

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借傳說殺人的屠夫？

然而，曾有指其實Wendigo是一種精神病。據了解，這種精神病是由傳統與文化結合的紊亂，並對吃人肉有強烈慾望，最終成為食人者的精神病患者，這事情亦曾經發生在阿爾岡昆語族不同部落中。患者在病發時整個人會變得異常的亢奮及暴力，於是有部落認為這種病其實是惡靈上身的表現，如果不及時將被附身者殺死，那麼他可能就會變成Wendigo來禍害世人。當時Sidney Harring在其著作《Violent Crime in North America》中曾指出：「這些部落本質上是借傳說的名義令殺人合法化。」

除此之外，Marvel漫畫都有把Wendigo這傳說融入漫畫中。Wendigo首次出現在1973年發行的《The Incredible Hulk》＃162，當時牠與變形俠醫及狼人有激烈戰鬥，未知未來的Marvel電影會否看到牠出現呢？