【牛津解密】《牛津英語詞典》幕後功臣　受精神病纏繞自宮兼殺人

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《牛津英語詞典》相信大家在求學時期都有用過，然而大家知道它的由來嗎？上映中的《牛津解密》（The Professor and the Madman）將解開詞典的由來，並揭開在編寫詞典過程中，一段鮮為人知的往事。

《牛津解密》由兩位奧斯卡獎得主米路吉遜（右）及辛潘（左）合力演出。（《牛津解密》劇照）

改編自真人真事的《牛津解密》由《亞波卡獵逃》編劇P.B. Shemran執導；找來兩位奧斯卡影帝米路吉遜（Mel Gibson）及辛潘（Sean Penn）演出。前者飾演James Murray，主要是負責編輯工作；而後者則飾演Dr. William Chester Minor，一名擁有才華卻飽受精神分裂症困擾的天才，他是編寫《牛津英語詞典》的幕後功臣。

James Murray及Dr. William Chester Minor均是編寫《牛津英語詞典》的幕後功臣。（《牛津解密》劇照）

《牛津英語詞典》幕後功臣　精神分裂症患者Dr. William Chester Minor

1857年，James Murray教授開始編寫《牛津英語詞典》。當時他認為如果要完成《牛津英語詞典》編寫工作，或可能需要花上一百年的時間才完成編寫工作。他為了能盡快完成這項偉大工程，於是他向世界各地的人募集字詞的定義。當時James Murray收集這些字詞解說後，竟發現其中一萬條字詞竟來自同一人提交，而他就是Dr. William Chester Minor。當James Murray及其編寫團隊準備嘉許Dr. William Chester Minor時，卻發現《牛津英語詞典》的幕後功臣竟是一名精神分裂症患者。

由辛潘飾演的Dr. William Chester Minor因為受精神分裂症影響，而犯下殺人罪。（《牛津解密》劇照）

Dr. William Chester Minor受精神分裂症影響　倫敦街頭開槍殺人

Dr. William Chester Minor的人生可能比小說還要離奇，當然他並不是一開始就受精神分裂症影響。他出身美國上流社會，自小接受優良的教育，還入讀耶魯大學。然而，他人生的轉捩點就是美國南北戰爭。當時南北戰爭的死亡人數是美國歷史上最多，高達六十二萬人。由於當時醫療設備差，使前線的醫護人員面對傷者是束手無策，只能看著他們等待死亡，其中一個就是在軍隊服役的Dr. William Chester Minor。就是戰爭帶來的影響，忠上精神分裂症的他被迫離開軍隊，但是創傷永遠伴隨他。他在1871年移居倫敦，翌年2月17日突然受妄想症困擾，突然懷疑一名名叫George Merrett的男子闖入他的家園，於是在倫敦街頭把他殺死。死者George Merrett是六名小孩的父親，是家中經濟支柱，當時其妻子還懷有身孕 。Dr. William Chester Minor因受精神病所影響而被判無罪，但需關押在Broadmoor精神病院。

James Murray知道Dr. William Chester是一名精神病患者，但仍堅持給他編寫《牛津英語詞典》的工作。（《牛津解密》劇照）

再受精神病纏繞　揮刀自宮

有指Dr. William Chester在Broadmoor精神病院比其他人長，他在這麼被收押達30年，但這段期間一直為《牛津英語詞典》提供字詞注釋。可是有指當時歐洲以不人說的方式對待精神病患者，這讓Dr. William Chester根本沒有得到適當治療。1902年，當時68歲的他，聲稱他自己曾與不同女人發生性行為，並認為他的行為會惹怒神，於是他揮刀自宮。雖然當時關押者本應不被允許擁有利器，但由於他需要用刀協助他編製書籍，最終發生悲劇。

Dr. William Chester Minor在槍殺George Merrett後，被關押在Broadmoor精神病院。左圖是1867年的外觀；右圖是2006年的外觀。（wikipedia 圖片）

獲邱吉爾釋放　回美國精神病院度晚年

雖然有指在1891年James Murray曾到Broadmoor精神病院探望Dr. William Chester，當時他才知道他並非醫護人員，而是病患者，但整個編寫團隊沒有理會這問題，繼續讓他協助編寫《牛津英語詞典》工作。自宮後的Dr. William Chester身體變得虛弱，直至1910年，邱吉爾（Winston Churchill）下令把他釋放。當時76歲的他在返回美國前，獲James Murray送行，並送給他六本未出版的《牛津英語詞典》。在1920年3月26日，Dr. William Chester離世，終年85歲，結束傳奇一生。詞典背後，隱藏著一段神祕而又悲慘的故事，直到《The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words》出版，這故事才得以公諸於世。至於電影《牛津解密》，米路吉遜在1998年已取得書本的版權，最終籌備逾20年至近日終於面世。

Dr. William Chester Minor（左）及James Murray（右）成功創造影響後世的巨鑄《牛津英語詞典》。（wikipedia 圖片）

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