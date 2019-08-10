【驅魔使者．專訪】朴敘俊自爆呢樣最似主角　呻結局戲辛苦難拍

斥資90億韓圜（約港幣6,000萬）打造的韓國電影《驅魔使者》有韓版《魔間行者》之稱，早前在韓國舉行記者會時，導演金周煥大爆自己在LA跟《魔間行者》的導演Francis Lawrence會面，獲對方大讚拍得好，為此片大打強心針！

朴敘俊自言戲中角色勇厚跟自己很相似的地方就是「孤獨感」。（電影公司提供）

早前《香港01》獲邀到首爾採訪《驅魔使者》主演「國民男友」朴敘俊、安聖基和導演金周煥，細談拍戲的經歷和趣事。今次是金導和朴敘俊繼《青年警察》後二度合作，金導笑指朴敘俊自己認識的演員中，最值得信賴的模範演員，所以今次再度拜託他出演《驅魔使者》，對他有極高的期待及信任。

《驅魔使者》將於8月22日香港上映。（電影公司提供）

有益的爭論

而當問朴敘俊在拍攝《青年警察》和《驅魔使者》中，演技有何大分別時，金導先指出：「朴敘俊一直具備的演員本能沒有改變，每當遇到新角色時，他都會抽出自己的特色，大家一起將其擴大，當然今次跟《青年警察》完全不一樣，（今次）很有趣，我們會研究科學，進行有益的爭論，在製成最終作品時看到各人都在成長，而且同伴關係很深，所以大家都很享受。」

相信去到最後一幕，便會是朴敘俊和禹棹煥的大戰！（《驅魔使者》劇照）

其後問及朴敘俊在《驅魔使者》中，哪一部分難度最高時，他先謙虛說每個部份都不容易，「對我來說最後一幕動作場面最辛苦，因為需要大量體力、特技化妝和CG等等，同時需要兼顧動作和感情戲，如果一定要選一幕的話，我會選最後一幕。」金導補充：「禹棹煥和朴敘俊為了最後一幕很用心準備，大概花了四、五天來拍攝，是需要所有人的力量才可完成的高難度場面。」

金導大讚朴敘俊和崔宇植各有不同魅力，是十分好的演員。（《驅魔使者》劇照）

結局一幕最難演

另外大家都知道朴敘俊和崔宇植是多年的朋友，兩人互相幫對方的電影客串，在《上流寄生族》和《驅魔使者》中都能看到兩人的蹤影，金導大讚兩位演員：「崔宇植和朴敘俊具有截然不同的魅力，不是因為關係親近才選他（崔宇植），電影行業不是這樣運作的，崔宇植確實擁有朴敘俊沒有的魅力，我自己十分希望和兩位具有不同魅力的演員合作，同時我很幸運地能和他們兩個邊吃血腸湯和喝燒酒，所以關係變得親近起來，自然地便與他們合作了。」