【從前，有個荷里活】畢彼特、里安納度、瑪歌羅比驚爆三角戀？

荷里活紅星向來很難擺脫緋聞纏身的困擾，近來因為宣傳「從前，有個荷里活」時常碰頭的畢彼特（Brad Pitt）與瑪歌羅比（Margot Robbie），竟遭「Life & Style」雜誌封面報導有「禁忌之戀」，兩人懶得回應。

畢佬與瑪歌羅比因在《從此，有個荷里活》結戲緣而傳緋聞，有指畢佬對好情難自控（Getty Images）

自從畢佬合法回復自由身，歐美八卦雜誌就忙着為他牽紅線、做媒人，甚至連聽起上來毫無可能的對象都不放過。以扮演「小丑女」爆紅的瑪歌羅比，早就是有夫之婦，畢佬跟她炒緋聞根本大攬都扯唔埋，八卦雜誌照舊不理，硬是把兩人扯在一起。

「Life & Style」指他們在拍片時就處得非常融洽，畢佬碰到瑪歌總會眉開眼笑，現在為了宣傳又經常相聚，令畢佬對她的愛意愈來愈難壓抑，深覺她和一板一眼、規矩多多的前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）完全不同。

該雜誌還形容畢佬與瑪歌不時在休息車內談天說笑，距離迅速拉近。但專門柴台八卦的網站舉出鐵一般的證明：在《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood） 裡兩人幾乎沒有同場的戲，如何一起拍片培養感情？八卦報導被抓出大漏洞。

《從前，有個荷里活》中三大主演鮮有同場，被不少Fans引以為憾，也只能在電影宣傳中看見他們同框▼

瑪歌羅比人紅是非也變多，早在與里安納度狄卡比奧 （Leonardo DiCaprio）在《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）有一堆火辣親熱戲時就被傳緋聞，就算嫁了人，仍然被拿來同畢佬大作文章，甚至還有雜誌寫「畢佬、李安納度、瑪歌三角戀」，讓人哭笑不得。

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