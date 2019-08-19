唔信邪！猛鬼達德學校引無數電影取景　邵音音、郭子健都中過招？

數年前，《國家地理頻道》一輯電視節目「I wouldn’t go in there」，由 Blogger Robert Joe 選出亞洲十大恐怖地點，位於元朗屏山的達德學校榜上有名。這裡其實也是香港著名的靈探地，經常有些膽大之徒前來探險。學校周邊有不少山墳，加上破落的建築，雜草叢生的環境，滿地衣紙香燭，瀰漫一片寒慄的感覺。

達德學校於1931年建校，早期以愈喬二公祠作校舍，二公祠正門的對聯「達期兼善，德修於身」就是為紀念該校而立。達德學校於1974年遷至屏山南北路的新校舍，即是本文所述的恐怖之地。學校於1974年至98年期間主要供附近鄉村的小孩上學，自1998年停辦後便荒廢至今。

達德學校的鬧鬼傳言與香港不少猛鬼地雷同，都是與淪陷時期的日軍暴行有關。有說當年有大批屏山村民因抵抗日軍被殺而陰魂不散，但也有個說法是亡魂來自1899年抵抗英軍租借新界而被殺的村民。學校盛傳最猛的地方是校內女廁其中一個廁格，傳聞曾有人在該處自縊，自此該廁格便經常會出現一個紅衣女鬼。2011年更有一宗疑似撞鬼事件更被傳媒關注，有關報道指當日有一群青少年進入校內探險，期間有人聲稱撞鬼而不適暈倒，更有人情緒失控至咬人及雙手箍頸，最後要報警求助。

近年達德學校也吸引不少電影劇組前來取景，例如邱禮濤的《洩密者們》，達德學校成了洩密者的秘密會面地點。還有改編自比利時暢銷漫畫《Largo Winch》的法國電影《特攻闊少爺》，達德也是場景之一。

不過，在眾多於達德取景的電影當中，要選近年最具代表性的一部，必定是郭子健和黃智亨合導的《全力扣殺》。

《全力扣殺》是以羽毛球為題材的熱血故事，片中的主場景就是達德學校，是電影中三位出獄威龍劉丹（鄭伊健 飾）、林昭（梁漢文 飾）和馬坤（劉浩龍 飾）的架步。

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演員之一邵音音曾在其報章專欄提過達德的傳說，她說：「電影裡的許多處，看起來都跟這些「鬼話傳說」重疊，例如「奶媽萍」走的那條路，就是紅衣女鬼出沒的地方……」

還有導演郭子健，他也曾在訪問中分享過在達德的奇異經歷，他說：「有一天在學校廁所取景，但攝影機突然失靈，錄影掣如何撳都沒有反應，燈又不停閃著，攪很久都沒有法子。其後，有同事提議燒香拜一拜，出奇地拜完後竟然一切正常。但未幾，燈又開始閃，攝影機又錄不到，在費解之下，發現原來香已燒完，剛好過了我們早前暗暗地承諾的拍攝時間，真的很準時。」

種種靈異傳說，信則有不信則無。只要有人的地方，就會有傳說，當中有事實根據，也有道聽途說，但凡此種種，其實都是城市文化的一部分。

【本文獲「電影朝聖」授權轉載。】