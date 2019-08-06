【Eternals】傳《Marvel隊長》反派加入　或需為佢設全新角色

Marvel Studio第4階段將會由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）打開序幕，2021至2022年更會有《Eternals》（永恆族）、《Shang-chi》（上氣）、《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）和《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）等等電影上映。

《Eternals》將於2020年11月6日上映。（Marvel圖片）

《Eternals》算是其中備受觸目的一部電影，當中包括安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、馬東石、有傳奇洛李維斯（Keanu Reeves）亦會參演，而近日更有消息指曾出演《Mavrel隊長》（Captain Marvel）中Minn-Erva一角的陳靜（Gemma Chan）都有可能會加入《Eternals》，雖然這個消息Marvel方面未有在San Diego Comic-Con上公布，但是問題在於她早已出演過《Mavrel隊長》，所以要加入《Eternals》的話將會是演出一個未知的角色。

陳靜在《Marvel隊長》中擔任Minn-Erva。（劇照）

雖然陳靜出演《Marvel隊長》的戲份並不算多，但通常都伴在貝兒娜森（Brie Larson）一旁，今次若然成功傾好加入《Eternals》的話，陳靜將會成為首位在MCU中擔任2個完全截然不同角色的女演員！至於她會出演哪個角色到現在仍無從得知，目前《Eternals》的演員包括有安祖蓮娜祖莉（Thena）、Bryan Tyree Henry（Phastos）、Lia McHugh（Sprite）、馬東石（Gilgamesh）、Salma Hayek（Ajak，Eternals首領）、Lauren Ridloff（Makkari）、Richard Madden（Ikaris）和Kumail Nanjiani（Kingo）。

《Eternals》大部分角色已經公開擔任人選。（Marvel圖片）

陳靜演出《Marvel隊長》之前拍過《怪獸與牠們的產地》、《變形金剛：終極騎士》、《我的超豪男友》以及《蘇格蘭女王：爭名奪后》等電影。陳靜的父親是香港人，她大學畢業於牛津大學伍斯特學院法律係，畢業後更獲得英國排名第一的Slaughter and May律師事務所聘用，不過為了追夢的她一心去到倫敦戲劇中心進修演藝，放棄高新厚職，要是今次成功出演《Eternals》的話，對她的事業又會向前邁進一大步！