【阿拉丁】導演親證有望拍續集　想原班人馬登場有難度？

迪士尼真人版電影《阿拉丁》5月上映時反應極為熱列，完美還完動畫版之外，很多細節位都做得非常仔細，全球大收約10億美元（約78億港元），除了《A Whole New World》令人翻聽再翻聽，由Naomi主唱的《Speechless》同樣令人印象深刻，就連本來被指十分奇怪的藍色韋史密夫（Will Smith）最終都獲得觀眾們的掌聲。

當時《阿拉丁》的預告一出，不少觀眾見到藍色的韋史密夫大為反感，但在睇完戲後即時改變態度。（《阿拉丁》劇照）

有見及此，迪士尼方面將會開拍《阿拉丁2》，而且鑑於過去真人版電影獲得空前成功，得以重新塑造一些很受觀眾歡迎的經典作品，的確可以證明到迪士尼的成功，製作人Dan Lin（林暐）透露《阿拉丁》的續集將會非常重要。

製作人Dan Lin表示手頭上已有《阿拉丁》的續集！（《阿拉丁》劇照）

Dan Lin在最近接受訪問：「手頭上已經有《阿拉丁》續集的劇本，當我們製作第一集時，一心要拍攝出最好的電影，並且希望觀眾告訴我們想多看甚麼。我會說今次成功引起大家關注，更有不少觀眾再三翻睇這部電影，有很多粉絲來信指他們睇完後有再帶朋友和家人入場。接下來我們會以同樣方式來進行續集拍攝，會加入一些新畫面之餘，更不希望只從動畫改編成真人版，進行直接倒模式的拍攝，但在故事上我們需要更多基礎資料。」

要是續集沒有了由韋史密夫扮演的精靈，相信會令很多粉絲傷心。（《阿拉丁》劇照）

《阿拉丁》出來的反應比預期更為大，開始大家會十分擔心韋史密夫扮演精靈一角，不過電影收益足有78億港元之多，更成為2019年最受歡迎電影之一。相信在續集中Naomi Scott和Mena Massoud會以茉莉公主和阿拉丁的身份回歸，然而問題在於韋史密夫是個十分繁忙的演員，究竟在續集中能否看到他再次扮演精靈仍是未知之數。不過電影大收，分紅自然不少，想必很難抗拒。

相信Naomi Scott和Mena Massoud回歸續集並不難。（《阿拉丁》劇照）