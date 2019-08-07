【講鬼故】鬼片恐怖到民眾投訴　網民：愈唔俾睇愈想睇！

7、8月除了是放暑期的大喜日子外，更是踏入鬼節的日子，而在電影方面更會有不少鬼片上映，務求大大加強觀眾的刺激性，而美國驚慄片《講鬼故》（Scary Stories To Tell In The Dark）改編自Alvin Schwartz的同名全球暢銷恐怖小說，將會於8月29日上映，不過在台灣方面，該戲在上映之前竟然收到投訴！

Zoe Colletti和Michael Garza去到廢棄鬼宅探險。（劇照）

有民眾指只是看到《講鬼故》的「恐怖鬼怪」已經十分不安，片商收到很多投訴，最終在台北和高雄戶外車站廣告板上的宣傳海報都要作出改動，由5隻鬼物改成2隻，甚至乎在戲院外的預告片段都要將有鬼怪的畫面改成黑色雜訊畫面，又寫下「恐怖畫面請進戲院觀賞」的字句，此舉令到部分觀眾指「好奇心令我更想看了」，另外更有觀眾打趣指「以為電視壞了」等等。

Zoe Colletti手多多拎走「故事書」。（劇照）

《講鬼故》原著小說是本兒童讀物，收集了多個民間流傳的恐怖傳說和超自然事件，由於故事搭配多張駭人插畫令不少讀者留下童年陰影，更有家長投訴令全球各地校園圖書館大規模禁止上架，就此成為禁書。

《講鬼故》是一套運用書中的多個駭人傳說再匯集成為一條故事線的電影，首先由一名女生帶起，她跟朋友們去到廢棄鬼宅探險，在此帶走一本故事書回家讀，從此發生一連串恐怖故事，當中包括5個鬼怪「Red Spot」：講述被蜘蛛走進臉頰內的女孩；「The Big Toe」：男孩在花園找到一顆人型腳指，拿回家後母親將它加入晚餐一同進食；以及「The Pale Lady」和「The Dream」等等，至於有幾恐怖就只能「恐怖畫面請進戲院觀賞」了！

《講鬼故》恐怖畫面