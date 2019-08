【講鬼故】鬼片恐怖到民眾投訴　網民：愈唔俾睇愈想睇！

7、8月除了是放暑期的大喜日子外,更是踏入鬼節的日子,而在電影方面更會有不少鬼片上映,務求大大加強觀眾的刺激性,而美國驚慄片《講鬼故》(Scary Stories To Tell In The Dark)改編自Alvin Schwartz的同名全球暢銷恐怖小說,將會於8月29日上映,不過在台灣方面,該戲在上映之前竟然收到投訴!