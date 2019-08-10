【黑袍糾察隊劇評】超級英雄一定係好人？Loser組隊踢爆虛偽面目

Netflix劇《黑袍糾察隊》（The Boys）故事講述超級英雄在巨大的榮耀和名望之外的陰暗面——他們的存在讓人類受到威脅，一支由前中央情報局組成的「黑袍糾察隊」將出面制裁這些墮落的超級英雄。

在這個超級英雄當道的年代，竟然有人敢把他們當成壞人？這次要介紹的Netflix劇集《黑袍糾察隊》，正是要打破大家以往對超級英雄的既定印象，將他們背後的骯髒事踢爆——原來我們一直所相信的英雄並不是我們想像的那樣完美。所以這個故事就有趣在，既定印象當中的好人與壞人之間的對比性。

明明就是天生壞人樣，粗魯且不守規矩的前中情局探員，竟然是好人？而拯救世界的「七巨頭」竟然是壞人？改編自Garth Ennis與Darick Robertson的同名漫畫，這部反其道而行的另類英雄影集《黑袍糾察隊》到底有着什麼樣的內容呢？

簡單來說，這就是一連串極為諷刺的「反英雄劇」。什麼是英雄？英雄是被創造出來的，《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）裡面的主題跟《黑袍糾察隊》有幾分相似，他們同樣都是讓民眾相信他們所相信的事情，但實際上被稱為「英雄」的人到底是好人還是壞人？這已經不重要了，重要的是「讓民眾選擇相信」，這個概念在《蜘蛛俠》中只是輕輕帶過。而《黑袍糾察隊》則利用了這份「相信」，甚至開公司來徹底執行、行銷這些英雄，將英雄們變成商品銷售出去，就連英雄的本質都成為可以利用來提高聲量的手段，如此病態的社會利用「相信」來建構一個屬於他們自己的國家，正是《黑袍糾察隊》裡一個很可怕的隱喻。

+ 5 + 4 + 3

試想一下，在社群的急速發展之下，以前做一些好事就單純的只是想幫人，但現在卻是一個做任何事情都要記錄下來放上網讓其他人知道的世代。你做了一件好事，但幫人的本質不應該有炫耀的成份在裡面。然而很可惜，在這種扭曲的思維不斷的影響每個人之後，連扶阿婆過馬路都成為了「行銷自己」的一件事。《黑袍糾察隊》將這份概念放在英雄上，任何的拯救計畫與行動都必須被錄製下來，只為了讓他們看起來很像「英雄」， 這反轉的概念打破了一般觀眾的既定印象，也是本劇最吸引人的其中一點。

繞回劇情來看，一群看起來「像壞人的好人」，一直追查英雄「七巨頭」背後所隱藏的秘密。他們發現原來這些英雄都是被「改造」出來的，他們利用化學藥物、卻假借是上帝的手讓他們得到異於常人的超能力，而這一切都被黑袍糾察隊的成員給發現，在第一季當中最大的故事線就是這個化學藥物「化合物V」有關，還有感情線Hugh與「七巨頭」的星光兩人。這班Loser的隊長Billy與護國超人之間更有一筆關於女人的帳要算，結局更是出人意表——Billy的老婆不但沒死，竟然還替護國超人生了一個兒子，這讓我非常期待第二季到底還會怎麼樣繼續說這個故事。

The Boys（Instagram@theboystv）

而「七巨頭」的原型其實非常明顯，多與DC的英雄有着對照：超人、神奇女俠、水行俠、閃電俠、蝙蝠俠都是在七巨頭當中的原型英雄，非常有趣。本劇風格的呈現上暴力以及血腥沒有少，每一集（除了第六集）都安排了一種非常誇張的死法。第一集是Hugh的女友被火車頭活活撞成肉醬，第二集是透明俠在肛門中被塞了炸藥並炸死，第三集是火車頭的女友Charlotte在跟房東做愛時用屁股將他的頭壓爆，第四集則是日本女性貴美子用他的手將壞人活活插死，第五集是注入「化合物V」的嬰兒用雷射光殺光壞人，第七集Billy捉住Charles的頭撞爆洗手台，第八集護國超人用雷射光射在Madelyn的眼睛上。這種誇張的殺人手法反而突顯了一種荒唐的感受，心裡想：「天呀！這可是關於超級英雄的劇集」

《黑袍糾察隊》已經確定會有第二季的出現，我相信他們與護國隊長一定會正式開戰，同時找到他的弱點，一群沒有超能力與超能力者的對決，才正揭開序幕的篇章。

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