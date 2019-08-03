【紅海深潛．影評】美國隊長除低戰衣　開冒牌酒店智救難民一樣掂

臥底特務設立一家冒牌飯店，一邊接待貨真價實的遊客，一邊以此作為掩護，協助成千上萬的衣索比亞難民偷渡至安全區域。

《紅海深潛》（The Red Sea Diving Resort）改編自真實歷史事件，以色列政府展開秘密行動要救出滯留在蘇丹難民營的埃塞俄比亞猶太人。特務們身負重任，將蘇丹的阿魯斯海岸旁的廢棄房子改建成度假村，進而藉由這個據點運送大批難民離開，這個行為也成為世人流傳的一段英勇事蹟。跟2012年上映《ARGO–救參任務》（Argo）相似，都是「明修棧道，暗渡陳倉」——表面上以一個幌子掩人耳目，暗地裡達成主要目的，而且都是以救人為目的作最高主旨。無疑，這種偉大的救援行動非常值得我們尊敬，但用電影來呈現這種真實歷史事件，能否被觀眾喜愛？《紅海深潛》的改編到底值不值得一看呢？

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+ 9 + 8 + 7

劇情從主角艾里一開始的救援行動開始說起，任務一次比一次危險，但終究艾里（基斯伊雲斯 飾）還是想到一個天衣無縫的計劃，利用蘇丹的廢棄飯店作為中繼站，從這裡運送難民出海，冀能成功掩人耳目。但軍方卻盯上了他們，艾里最終用智慧帶領着需要幫助的難民們離開，只不過，這些人只是難民當中的冰山一角。劇情做到主角搭上飛機後就結束了，但在正史當中這群救人的特務們依舊回到這裡繼續幫助難民們離開，並在接下來的5年內救了一萬八千多人，這真是一個非常偉大且厲害的計畫。

紅海深潛劇照（Instagram@ chrisevansitalia）

小編得說，《紅海深潛》的改編電影化真的很好看！有了歷史事件做基底，在改編的過程當中加入一些戲劇化的元素並不是太難，只要營造出人物的起伏變化，就能帶出很棒的開頭。《紅海深潛》在氣氛營造上挺有意思的，運送難民離開的緊張氛圍，與經營度假村的閒情逸致製造出的反差很不錯。

一開頭艾里就為我們示範了一場不照計劃走的臨時任務，這邊就先埋下的「計劃的重要性」這個伏筆，直到第一次利用度假村載送難民離開，又是一次沒有計劃過的行動，導致軍方開始盯上這個度假村。直到第二次，大家在完全沒計劃的離開時遭到軍方射擊，因此有人死亡，艾里在這時候了解到自己可能也會害死人，終於願意進行計劃，與美國人合作運用飛機，成功載着非常多人一起離開。

同時，艾里還會因為太忙碌而被女兒遺忘的「缺陷」，雖然在人設上小編認為艾里有些粗糙，但為了符合角色必須發生轉變的原則改編，效果不算高明但已經是不錯的鋪陳。況且這部電影的主軸是在於救援，本身的故事內容已經非常龐大且戲劇性，挑剔主角的人設部分就只是吹毛求疵罷了。

飾演艾里的美國隊長基斯伊雲斯留了一把大鬚，換了個同樣是拯救人類的職業，帶着一班可以信任的夥伴們，一同在度假村中扮演旅店員工以及救人英雄（《紅海深潛》官方宣傳照）

飾演艾里的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）留了一把大鬚，換了個同樣是拯救人類的職業，帶着一班可以信任的夥伴們，一同在度假村中扮演旅店員工以及救人英雄。Chris Evans的表現中規中矩，或許是美國隊長的形象經已定型，雖然他在電影中不是一個能打的戰士，但多少一些語氣與說話方式還是沒有跳脫出來，有著一種「美國隊長請假來這裡救人」的怪異感覺，看來這個問題他得要想想辦法解決才行。

總結《紅海深潛》，這是近期我看過由 Netflix 製作的電影當中最棒的一部了，故事內容本身非常的棒，緊張氣氛到位。雖然美中不足的部分依舊存在，但已經是完成度挺高的一部改編電影了。

片名：紅海深潛 The Red Sea Diving Resort 導演：Gideon Raff 演員：Chris Evans、Haley Bennett、Alessandro Nivola、Michiel Huisman 級別：16+ 類型：歷史、驚悚、劇情 年份：2019 片長：130分鐘 推薦：8分

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