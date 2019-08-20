《奇異博士2》有MCU已死重要角色回歸　紅女巫可能再變奸？

Marvel電影世界（MCU）的第四階段將於明年開始，接着上映的作品中，有不少在早前離世的角色如：黑寡婦、洛基、幻視等，都在不同的獨立或個人的作品重新現身。 近日，據外媒報道，連以下這位在MCU已逝的重要角色，也會可能會在《奇異博士2》回歸。

據外國媒體爆料，以下這位角色將會在《奇異博士2》回歸。（《奇異博士》海報）

當年擋子彈的他將回歸？

MCU的作品中有不少角色都會死而復生，或者重新回歸出現在另一些獨立作品之中。當中相信影迷也不會忘記，曾在2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》，為了拯救鷹眼以及一個小男孩而犧牲的「快銀」（Quicksilver）。

這個角色由英國演員艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）飾演，在戲中是「紅女巫」的雙胞胎哥哥。

其實，「快銀」和「紅女巫」早在2014年《美國隊長2》電影的尾聲客串，再在之後的《復仇者聯盟2》演出，有不少關鍵戲分。「紅女巫」更從此成為了MCU裡頭其中一個最受歡迎的性感女神。

相信大家都記得在2015年的《復仇者聯盟2：奧創紀元》，「快銀」為了拯救鷹眼以及一個小男孩而犧牲。（劇照）

於《奇異博士2》再度現身

近日據外國媒體爆料，「快銀」（Pietro Peter Maximoff）這位讓不少影迷心痛不已的死亡角色，將會以有望再在《奇異博士2》現身，重新回歸MCU。

早前，Marvel宣布在聖地牙哥動漫展上宣布MCU未來第四階段的計劃時，都有提到由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」將會加入《奇異博士2》，與「奇異博士」將會有很多交集。所以，外界猜測「快銀」這位超級英雄，很大機會會透過多元宇宙，重返MCU漫威超級英雄回歸。

自從加入MCU後，飾演「紅女巫」的Elizabeth Olsen，就成為了MCU裡頭其中一個最受歡迎的性感女神。（IG圖片）

「紅女巫」會再變奸？

有指，「快銀」並不是復活，而是以來自平行宇宙的身分，重新加入MCU。而「紅女巫」就會在《奇異博士2》中換上更貼近Marvel漫畫中，女性超級英雄的戰衣，與哥哥「快銀」再次拍住上。

不過，近日就有分析指出《奇異博士2》將會在劇集《WandaVision》之後上映，推測「紅女巫」與「幻視」的情路應該是結束了，「紅女巫」才會加入「奇異博士」新一集的故事，甚至有人估計「紅女巫」或者再次變奸，成為《奇異博士2》的反派角色，未知如果一切屬實，她和哥哥「快銀」再度見面，會有甚麼發展？