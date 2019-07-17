【蜘蛛俠決戰千里】湯賀蘭同神秘女伴拖手睇騷　情侶頸鏈證戀情？

24歲的湯賀蘭（Tom Holland），因為蜘蛛俠一角而爆紅，更成為少女們的新寵。雖然湯賀蘭相當靚仔，但緋聞絕不多。直至日前，湯賀蘭終被偷拍到他再次拍拖，跟女伴拍住拖去睇Robbie Williams演唱會，到底呢位真命天子有咩來歷，吸引到Tom仔呢？

被拍到拍拖相後，粉絲不單止沒有葡萄，反而感到開心。（網上截圖）

偷拍照流出後，粉絲極速起底，推測的女主角叫Grace Bolton，今年20歲，細湯賀蘭4年。從IG可見，她仍是一名大學生，亦是芭蕾舞舞蹈員。網民更發現湯賀蘭於今年1月28號開始追蹤其IG，有理由相信二人應該只是開始了一段短時間，不過有趣是有網民發現，其IG連湯賀蘭的家人都有追蹤，可見二人發展得相當迅速，家長都見埋。

Grace Bolton是芭蕾舞舞蹈員。（IG@GraceBolton）

起底後，有細心網友發現湯賀蘭女伴並非Grace（左），而是她姐姐Olivia（右）

除了湯賀蘭本人外，他的家人也有追蹤Olivia Bolton的IG，已證二人戀情非淺，更有眼利的網民從相片發現，二人有戴住情侶頸鏈，男方的是把鎖，而女方就是一條鎖匙，二人心心相印，相當溫馨。