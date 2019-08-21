Marvel總裁Kevin Feige爆談判決裂　Sony獨力製作《蜘蛛俠》電影

Marvel之父Stan Lee，早年因財困將旗下漫畫的電影製作版權出售，當中就包括忍痛割愛賣出「變種特攻」（X-MEN）的版權給霍士（Fox）和「蜘蛛俠」（Sipder-Man）給Sony。 近年「蜘蛛俠」回歸MCU，接連拍出《美國隊長3︰英雄內戰》、《復仇者聯盟：無限之戰》、《復仇者聯盟：終局之戰》，Disney跟Sony兩大公司又合作炮製《蜘蛛俠：強勢回歸》和《蜘蛛俠：決戰千里》等受歡迎的大戲，而新任「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）更憑住個人特色，收獲不少粉絲歡心，令不少Marvel和蜘蛛俠迷都非常期待蜘蛛俠會重返MCU，只可惜今日有壞消息傳出！

Stan Lee早年財困將電影版權賣出。（Harrison Osterfield IG圖片）

最新一集《蜘蛛俠：決戰千里》緊隨《復仇者聯盟4》上映，順勢打開了MCU第4階段之門，近日Marvel更指會加入刪減的片段再上映一次，落力谷盡票房。

其實早前一直有消息指，如果今次《蜘蛛俠：決戰千里》突破唔到10億票房，Sony方面就會全權收返版權自行拍攝，但如今次《蜘蛛俠：決戰千里》在全球大賣11億票房，Sony方面仍未肯放手。

蜘蛛俠可謂是繼三大巨頭後最受歡迎角色。（劇照）

根據外媒《Deadline》指Marvel總裁Kevin Feige透露不會製作任何《蜘蛛俠》系列的電影。據了解，迪士尼（Disney）方面提出的要求為《蜘蛛俠》獨立電影票房要和Sony五五分賬，而更令Sony鯁唔落的，是當中有可能包括反派系列的《猛毒》和《Morbius》，所以在錢的大前提下，雙方談判宣告決裂。此決定相信會令不少粉絲心碎，而Marvel更要思考下住台柱的棒要交到誰人手中。

最終又會由誰頂上「蜘蛛俠」接替「鐵甲奇俠」的重任呢？（《蜘蛛俠︰決戰千里》劇照）

而「蜘蛛仔」湯賀蘭也在得知消息後，同樣表示不捨，在個人Instargam上傳一張寫下︰「每個男孩的夢想，感謝wiresonly的贊助，謝謝老闆！」不少粉絲留言指︰「我會想你的！」（湯賀蘭IG圖片）